Schröder Wannentechnik - Reparaturleistungen vom Profi

Wenn die Badewanne oder Duschwanne eine Reparatur benötigt, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Wir wissen, was zu tun ist! Aufgrund der langjährigen Erfahrung unseres Reparaturteams werden die Arbeiten zuverlässig und schnell erledigt. So beseitigen wir Schäden wie Kratzer, Macken, Risse oder Schlagschäden an Wannen.