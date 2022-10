Für unsere Kunden entwickeln wir stets neue Produkte in vielen Farben und Formen.

Seit diesem Jahr haben wir nun eine neue Serie von unterschiedlichen Produkten, die sowohl in Weiß Glanz als auch in Schneeweiß matt erhältlich sind. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass diese aus unterschiedlichen Materialien bestehen.

So bestehen die Produkte in Weiß Glanz aus Mineralguss wohingegen die Schneeweiß matten Produkte mit einer Mineralmarmor-Oberfläche versehen sind.

Zu der Serie, die optisch frei nach Wahl zusammengestellt werden kann, gehören Waschtische, Badewannen und Duschwannen.

Waschtische

Ein schmaler Rand, sanfte Formen, simple Montage: das ist es was unsere neuen Aufsatzwaschtische ausmacht.

Caja, Nina, Mona, Felia, Frida und Calea Comfort freuen sich schon bald auf Ihrem Unterschrank zu stehen und Ihr Auge zu erfreuen.

Unauffällig dezent bestechen sie durch beste Qualität und eine angenehme Haptik. Zudem sind alle Modelle auf Anfrage in vielen Farben und Größen erhältlich. Ebenso besteht die Möglichkeit auf individuell angefertigte Kommissionsware. Sprechen Sie uns hierzu einfach an.

Badewannen - Golem

Die Badewannen der Golem-Serie sind in ihrer Eleganz kaum zu übertreffen.

Ihr zeitloses Design ermöglicht es, jedem Badezimmer das gewisse Etwas zu verleihen und dort problemlos integriert zu werden.

Abgerundete Ecken und eine angenehme Neigung der Rückenlehne garantieren einen exklusiven Badekomfort.

Alle Modelle sind freistehend und stehen damit zwar für sich, fügen sich dennoch optimal in ihre Umgebung ein.

Duschwannen - Geostone

Mit einer Höhe von nur 35mm gibt es die Duschwannen der Geostone-Serie in eckig, rund oder fünfeckig in sämtlichen Größen.

Rand und Wanne gehen sanft ineinander über und halten das Design somit schlicht und simpel in einem besonders klaren Look.

Je nach Farbe der Duschwanne und je nach Geschmack kann zwischen unseren Standard-Ablaufabdeckungen in Weiß, Schneeweißmatt und Chrom oder anderen Farben auf Anfrage gewählt werden.

Sie möchten mehr erfahren? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wir beraten Sie gerne.