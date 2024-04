Die Slatestone ist eine flache Mineralguss-Duschwanne in moderner Steinoptik. Die herkömmlichen Mineralguss-Duschwannen haben größtenteils eine glatte Oberfläche, wohingegen unsere Slatestone Duschwanne eine strukturierte Oberfläche besitzt, womit sie nicht nur für eine hohe Rutschhemmung, sondern auch für ausdrucksstarke Akzente und mehr Individualität in Ihrem Badezimmer sorgt.

Die Slatestone L Duschwannen sind in den Farben Weiß und Anthrazit Lagerware. Grau, Mokka, Creme und Perlgrau können auf Anfrage ebenso geliefert werden. Die Wannen besitzen ein flächenbündiges Edelstahl-Ablaufgitter, welches ab sofort auch in der jeweiligen Wannenfarbe sowie in RAL-Tönen erhältlich ist. So verschmelzen Wanne und Ablauf in Zukunft noch mehr zu einer fließenden Einheit. Im Bild links sehen Sie einige Beispielfarben.

