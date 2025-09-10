Die hochwertige aus Sanitäracryl gefertigte Duschwanne kann mit einem herkömmlichen 90er-Ablauf angeschlossen werden und verfügt zusätzlich über eine optisch ansprechende Rinne als Ablauflösung. Durch die Rinnenabdeckung und das zeitlose schlichte Design ist die Duschwanne ein echter Hingucker und wertet jedes Badezimmer auf. Die Abdeckung gibt es in Edelstahl gebürstet mit Anti-Fingerprint und in Weiß. Mit der Abdeckung in Edelstahl setzen Sie einen dezenten Kontrast zu der weißen Duschwanne, wohingegen die Abdeckung in Weiß für ein einheitliches Gesamtbild sorgt und quasi in eins in die Wanne übergeht. Die Duschwanne ist in 15 unterschiedlichen Größen verfügbar und lässt sich somit sowohl in größere als auch in kleinere Bäder integrieren.

Eine von der Machart ähnliche Alternative zur Lyon ist die Easytray Duschwanne. Sie unterscheidet sich hauptsächlich in der Größe und Position der Ablaufabdeckung, welche im Gegensatz zur Lyon die gesamte Breite der Wanne bis zum leicht erhöhten Rand ausnutzt. Die Easytray Duschwanne ist in 19 verschiedenen Größen lieferbar. Zudem sind die Edelstahl-Abdeckungen in glänzend und gebürstet, in den Ausführungen Chrom, Weiß und Schwarz auf Lager, sowie auf Anfrage in Gold, Kupfer, Anthrazit erhältlich.

Für beide Duschwannen können Wannenträger geliefert werden – alternativ besteht jedoch auch die Möglichkeit, diese auf Füße mit Montagewinkeln oder in Rahmengestelle zu montieren. Außerdem sind die Wannen und Rinnenabdeckungen auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich. Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf, wir beraten Sie gerne.

Haben Sie schon in unserem Produktkatalog gestöbert?