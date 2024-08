Die herkömmlichen Mineralguss-Duschwannen haben größtenteils eine glatte Oberfläche, wohingegen unsere Slatestone Duschwannen eine strukturierte Oberfläche besitzen und so für ausdrucksstarke Akzente und mehr Individualität in Ihrem Badezimmer sorgen. Durch das optisch ansprechende Design in Verbindung mit einer großen Farbauswahl und vielen verschiedenen Größen lässt sich die Slatestone-Duschwanne nahezu nahtlos in jedes Badezimmer integrieren.

Sie benötigen die Duschwanne in einem bestimmten Maß? Zu den bereits vorhandenen Größen, die auf Lager sind, können wir viele weitere auf Anfrage liefern. Außerdem ist ein Zuschnitt der Duschwannen direkt vor Ort oder ab Werk möglich, so können jederzeit individuelle Lösungen geschaffen werden.

Ebenso ist die Anlehnung an die Rutschhemmungsklasse C positiv zu erwähnen, denn aufgrund der starken Rutschhemmung benötigen Sie keine Anti-Rutsch-Matte oder anderweitige Anti-Rutschbeschichtungen. Obendrein sind die Duschwannen für den bodenebenen Einbau verwendbar und somit auch ideal für barrierefreies Duschen geeignet.

Die Slatestone Cover Duschwannen besitzen einen Randablauf mit einer modernen Abdeckung in Duschwannenoptik. Dadurch bestehen die Wannen scheinbar aus einem Guss, ohne optisch störende Ablaufgitter.

Unsere Farbauswahl zeigt dezente Töne mit Bezug zur Natur und den in ihr wiederzufindenden Steinschichten. Die Farben Weiß, Anthrazit und Perlgrau sind ab Lager lieferbar, wohingegen Grau, Creme und Mokka auf Anfrage geliefert werden können.

