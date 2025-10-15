Unsere Raumsparwanne Lupor Kato A 170x75 cm gibt es jetzt auch als Lupor Kato B 170x75 cm mit anderer innerer Tiefe und weniger spitz zulaufend mit anderen Schenkellängen.

Lupor Kato A

170x75x44cm

Volumen 240 Liter

Bodenlänge 141,5 cm

Lupor Kato B

170x75x48,5cm

Volumen 260 Liter

Bodenlänge 137 cm

Raumsparbadewannen sind eine gute Alternative, wenn eine Rechteckwanne nicht ins kleine oder ungünstig geschnittene Badezimmer passt. Mittels ihrer besonderen Formen und schlanken Maße, lassen sich die Badewannen nämlich auch in schmale verwinkelte Badezimmer integrieren. Abgesehen vom Platz können auch Kosten gespart werden. Denn aufgrund ihrer baulichen schmal zulaufenden Form wird für ein Vollbad weniger Wasser benötigt.

