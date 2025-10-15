Schröder Wannentechnik – Lupor Kato mit neuen Maßen.
- 170x75x44cm
- Volumen 240 Liter
- Bodenlänge 141,5 cm
Lupor Kato B
- 170x75x48,5cm
- Volumen 260 Liter
- Bodenlänge 137 cm
Raumsparbadewannen sind eine gute Alternative, wenn eine Rechteckwanne nicht ins kleine oder ungünstig geschnittene Badezimmer passt. Mittels ihrer besonderen Formen und schlanken Maße, lassen sich die Badewannen nämlich auch in schmale verwinkelte Badezimmer integrieren. Abgesehen vom Platz können auch Kosten gespart werden. Denn aufgrund ihrer baulichen schmal zulaufenden Form wird für ein Vollbad weniger Wasser benötigt.
