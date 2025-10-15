15.10.2025  Pressemeldung Alle News von Schröder Wannentechnik

Schröder Wannentechnik – Lupor Kato mit neuen Maßen.

Unsere Raumsparwanne Lupor Kato A 170x75 cm gibt es jetzt auch als Lupor Kato B 170x75 cm mit anderer innerer Tiefe und weniger spitz zulaufend mit anderen Schenkellängen.

Lupor Kato A

  • 170x75x44cm
  • Volumen 240 Liter
  • Bodenlänge 141,5 cm

Lupor Kato B

  • 170x75x48,5cm
  • Volumen 260 Liter
  • Bodenlänge 137 cm

Raumsparbadewannen sind eine gute Alternative, wenn eine Rechteckwanne nicht ins kleine oder ungünstig geschnittene Badezimmer passt. Mittels ihrer besonderen Formen und schlanken Maße, lassen sich die Badewannen nämlich auch in schmale verwinkelte Badezimmer integrieren. Abgesehen vom Platz können auch Kosten gespart werden. Denn aufgrund ihrer baulichen schmal zulaufenden Form wird für ein Vollbad weniger Wasser benötigt.

Sie haben Rückfragen oder Interesse an unseren Produkten? Sprechen Sie uns gerne an, wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

Haben Sie auch schon in unserem Produktkatalog gestöbert?

