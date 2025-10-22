Unsere Füße tragen uns ein ganzes Leben, Tag für Tag. Ob beim Wandern, beim Sport oder beim Schlendern durch die Stadt, die meiste Zeit stecken sie doch in Schuhen.

Sollten wir ihnen nicht mehr Aufmerksamkeit schenken und ihnen ab und zu eine Erholung gönnen? Schröder Wannentechnik bietet die Möglichkeit beinahe jede Duschwanne in eine Wellnesswanne zu verwandeln.

Mit dem Schröder Fußmassage-System werden Ihre Füße erfrischt, gereinigt und massiert. Kleine Wasserdüsen im Boden Ihrer Duschwanne ermöglichen Ihnen ein ganzes Wohlfühlprogramm. Warm oder kalt, mit oder ohne Duschgel, sanft oder intensiv. Die gewünschte Wassertemperatur und Druckintensität können individuell eingestellt werden.

Die Massagefunktion ermöglicht es, die Reflexzonen unserer Füße an den sogenannten Akupressur-Punkten gezielt zu massieren. Über Nervenbahnen sind die verschiedenen Bereiche der Fußsohlen mit den Organen des Körpers verbunden.

Durch Stimulation der entsprechenden Zonen können Beschwerden gelindert, Blockaden gelöst und Selbstheilungskräfte aktiviert werden.

Zusätzlich kann eine Anregung der Durchblutung und des peripheren Lymphabflusses bewirkt und somit das allgemeine Wohlbefinden des Körpers verbessert werden.

16 superflache Düsen aus hochglanz-poliertem Edelstahl verwöhnen Sie mit einem stufenlos regulierbaren Wasserstrahl. Die Anordnung ist ergonomisch auf Ihre Füße und Reflexzonen abgestimmt. Die Position in der Duschwanne legen Sie zusammen mit Ihrem Sanitärpartner individuell fest.

Für die Reinigung Ihrer Zehenzwischenräume und Fußsohlen haben Sie auch die Möglichkeit Ihr reinigendes und pflegendes Duschgel ganz einfach mit dem Mischventil in den Wasserlauf einzuführen. Dies kommt dann direkt mit dem Wasser vermischt aus den Düsen und reinigt Ihre Füße, ohne große Anstrengung.

