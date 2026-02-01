Unser Lager bietet auf 5.000m2 derzeit mehr als 15.000 Bade- und Duschwannen mit einer Vielzahl an Modellen, Größen, Formen und Farben. Dadurch profitieren unsere Kunden von kurzen Lieferzeiten, planbarer Verfügbarkeit und einer Sortimentsbreite, die auch kurzfristige Projekte ohne lange Wartezeiten bedienen kann.

Größen

Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Größen auf Lager, insbesondere unsere Duschwannen gibt es in vielen Zwischengrößen oder auf Bestellung.

Materialien & Farben

Unsere Wannen sind in verschiedenen Materialien erhältlich und bieten für jede Einbausituation die passende Lösung. Modelle aus Sanitäracryl überzeugen durch ihr geringes Gewicht und lassen sich besonders leicht transportieren und montieren. Wannen mit Mineralmarmor-Oberfläche präsentieren sich in Schneeweiß matt, solche aus Mineralguss weisen eine glänzend weiße Oberfläche auf. Hier gibt es auf Anfrage auch Badewannen in Bicolor. Unsere Mineralguss-Duschwannen sind zudem mit einer strukturierten Oberfläche in Steinoptik erhältlich, unter anderem in den Farben Anthrazit, Mokka und Perlgrau. Allen Materialien gemeinsam: sie sind formstabil, robust und pflegeleicht.

Traditionswannen

Neben aktuellen Modellen führen wir in unserem Sortiment auch Traditionswannen. Diese werden zwar seltener nachgefragt, können jedoch weiterhin im Objekt- und Sanierungsbereich relevant sein. Charakteristisch sind ihre speziellen Formen oder besondere Abmessungen. Die Duschwannen haben zudem eine außergewöhnliche Tiefe von 2,5 cm bis zu 30 cm.

Raumsparwanne Wien

154 x 100 x 40 cm

Solo

Ausführung rechts

Sanitäracryl

Rechteckwanne Nedal

200 x 90 x 49 cm

Duo

Sanitäracryl

Viertelkreisduschwanne Cola

100 x 100 x 13,5 cm

Radius 50 cm

Sanitäracryl

Mit Schürze erhältlich

Viereckduschwanne Boca

90 x 90 x 30 cm

Sanitäracryl

Mit und ohne Schürze erhältlich





Sonderanfertigungen

Sie haben ein spezielles Vorhaben und benötigen eine Anpassung einer Wanne aus unserem Sortiment? Neben unserem lagergeführten Standardsortiment realisieren wir auf Anfrage auch Sonderanfertigungen - individuelle Maße, besondere Einbausituationen oder projektspezifische Anforderungen wie Aussparungen, einem breiteren Wannenrand oder einer Veränderung der Schürzenform. Für Acrylwannen besteht außerdem die Möglichkeit fugenlose Schürzen zu fertigen. Bei Mineralwerkstoff-Duschwannen sind Zuschnitte ab Werk möglich.

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung passgenauer Lösungen und begleiten Sie zuverlässig bei Ihrem Anliegen. Sprechen Sie uns gerne an, wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

Haben Sie schon in unserem Produktkatalog gestöbert?