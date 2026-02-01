Schröder Wannentechnik: Große Auswahl. Schnell verfügbar.
Größen
Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Größen auf Lager, insbesondere unsere Duschwannen gibt es in vielen Zwischengrößen oder auf Bestellung.
Materialien & Farben
Unsere Wannen sind in verschiedenen Materialien erhältlich und bieten für jede Einbausituation die passende Lösung. Modelle aus Sanitäracryl überzeugen durch ihr geringes Gewicht und lassen sich besonders leicht transportieren und montieren. Wannen mit Mineralmarmor-Oberfläche präsentieren sich in Schneeweiß matt, solche aus Mineralguss weisen eine glänzend weiße Oberfläche auf. Hier gibt es auf Anfrage auch Badewannen in Bicolor. Unsere Mineralguss-Duschwannen sind zudem mit einer strukturierten Oberfläche in Steinoptik erhältlich, unter anderem in den Farben Anthrazit, Mokka und Perlgrau. Allen Materialien gemeinsam: sie sind formstabil, robust und pflegeleicht.
Traditionswannen
Neben aktuellen Modellen führen wir in unserem Sortiment auch Traditionswannen. Diese werden zwar seltener nachgefragt, können jedoch weiterhin im Objekt- und Sanierungsbereich relevant sein. Charakteristisch sind ihre speziellen Formen oder besondere Abmessungen. Die Duschwannen haben zudem eine außergewöhnliche Tiefe von 2,5 cm bis zu 30 cm.
- 154 x 100 x 40 cm
- Solo
- Ausführung rechts
- Sanitäracryl
- 200 x 90 x 49 cm
- Duo
- Sanitäracryl
- 100 x 100 x 13,5 cm
- Radius 50 cm
- Sanitäracryl
- Mit Schürze erhältlich
Viereckduschwanne Boca
- 90 x 90 x 30 cm
- Sanitäracryl
- Mit und ohne Schürze erhältlich
Sonderanfertigungen
Sie haben ein spezielles Vorhaben und benötigen eine Anpassung einer Wanne aus unserem Sortiment? Neben unserem lagergeführten Standardsortiment realisieren wir auf Anfrage auch Sonderanfertigungen - individuelle Maße, besondere Einbausituationen oder projektspezifische Anforderungen wie Aussparungen, einem breiteren Wannenrand oder einer Veränderung der Schürzenform. Für Acrylwannen besteht außerdem die Möglichkeit fugenlose Schürzen zu fertigen. Bei Mineralwerkstoff-Duschwannen sind Zuschnitte ab Werk möglich.
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung passgenauer Lösungen und begleiten Sie zuverlässig bei Ihrem Anliegen. Sprechen Sie uns gerne an, wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.
