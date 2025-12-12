Sie sind auf der Suche nach einem Element, welches den modernen Stil Ihres Badezimmers unterstreicht? Wir haben da was für Sie. Unsere freistehende Badewanne Golem Comfort ist für die minimalistische Badgestaltung kaum wegzudenken.

Ihre festintegrierte Schürze formt sich zu einem Kubus und hebt sich durch den leicht nach innen versetzten Sockel vom Boden ab. Abgerundete Ecken lösen die harten Konturen auf und lassen die Wanne gleichzeitig in ihrer klaren Linie wirken. Für den perfekten Komfort und ein entspanntes Zurücklehnen ist die Rückwand im Inneren der Wanne auf einer Seite leicht geneigt. Eine Besonderheit der Wanne ist die bewegliche Ablagefläche, die sich auf dem dafür vorgesehenen, dezent integrierten Vorsprung verschieben lässt.

Mit einer Länge von 160,5 cm, einer Breite von 73,5 cm und einer Gesamthöhe von 59,5 cm fasst sie ein Volumen von 320 Litern (ohne Person).

Die Wanne ist in schneeweiß matt mit Mineralmarmor Oberfläche erhältlich. Auf Anfrage gibt es dieses und weitere Modelle der Golem-Serie auch in weiteren Farben sowie in matter als auch glänzender Version.

Zudem gibt es noch die Wahl zwischen Ablaufabdeckungen in den Farben Chrom und Schneeweiß Matt. Beide Abdeckungen ergänzen die Golem Comfort optimal zu einer harmonischen Einheit.

Einheitliche Badgestaltung gewünscht? Die Golem Badewannen lassen sich mit weiteren Produkten aus dem Hause Schröder kombinieren. So lässt sich die Wanne optimal mit unserer Geostone Duschwanne und einem der Waschtische Caja, Nina, Mona, Felia, Frida oder Calea Comfort mit der gleichen Oberflächenbeschaffenheit als Serie einsetzen. Auch hier kann zwischen der Mineralmarmor-Oberfläche und Mineralguss gewählt werden.

Sie möchten mehr erfahren? Schauen Sie sich unsere Kataloge an oder nutzen Sie unseren Onlineshop. Gerne erreichen Sie uns auch zu unseren Öffnungszeiten telefonisch oder per Mail.