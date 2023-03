Sie sind auf der Suche nach einer Badewanne, die nicht dem Standard entspricht? Wir stellen vor: unsere freistehende Badewanne Golem Classic. Die Badewanne besticht durch ihre geschwungene außergewöhnliche Form und könnte als Designelement in Ihrem Badezimmer fungieren. Mit einer Länge von 172 cm, einer Breite von 70 cm und einer Höhe von 58,3 cm / 77,5 cm fasst sie ein Volumen von 250 Litern. Sie ist in der Farbe Schneeweiß matt mit einer Mineralmarmor Oberfläche erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage möglich. Zudem kann die Ablaufabdeckung in Schneeweiß matt oder Chrom gewählt werden.

Produktdaten auf einen Blick:

Farbe: Schneeweiß matt

Material: Mineralmarmor-Oberfläche

Länge: 172 cm

Breite: 70 cm

Tiefe: 45 cm

Höhe: 58,3 cm / 77,5 cm

Bodenlänge: 123 cm

Inhalt: 250 Liter

Ablaufabdeckungen wahlweise in Chrom oder Schneeweiß matt

Sie möchten mehr erfahren? Durchstöbern Sie unsere Produktkataloge.