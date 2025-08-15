15.08.2025  Pressemeldung Alle News von Schröder Wannentechnik

Schröder Wannentechnik - Flat New – eine Wanne, eine Linie.

Frei von jeglichen Extras und zusätzlichen Kanten und Vertiefungen wirkt unsere Duschwanne Flat New in ihrer Eleganz für sich. Der Vorteil einer schlichten Wanne: Sie ermöglicht Ihnen größtmöglichen Spielraum bei der Gestaltung des restlichen Badezimmers.

Mit 15-30 mm innerer Tiefe gehört sie zu den flacheren Wannen und überzeugt auch durch eine niedrige Gesamthöhe. Die Größen sind vom kleinstmöglichen Maß 80 × 80 cm in der quadratischen Ausführung bis hin zur größten, rechteckigen Ausführung mit 190 × 90 cm verfügbar. Auf Anfrage erhalten Sie die Wanne auch in Sondermaßen von mindestens 80 cm in der Breite und 70 cm in der Länge, bis maximal 200 cm. Der Punktablauf hat bei allen Wannen einen Durchmesser von 90 mm. Verdeckt wird dieser mit einer runden Chrom-Abdeckung. Wer eine etwas platzsparendere Variante bevorzugt, kann die Flat New auch als Viertelkreisduschwanne wählen.

Die porenfreie Oberfläche der Acrylwannen ist glatt aber rutschfest, bruchfest sowie schlag- und stoßunempfindlich, feine Kratzer bleiben durch das durchgefärbte Material unauffällig. Das geringe Gewicht ermöglicht zudem ein leichtes Transportieren und Einbauen.

Auf Anfrage können die Wannen ab Werk zugeschnitten werden. Hierbei bieten wir die Möglichkeit, die Ränder wieder anzusetzen.

Schröder Wannentechnik GmbH
Zinkstraße 7
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland
Telefon:  +49 0 52 42 9 68 01 0
www.schroeder-wannentechnik.de
