Schröder Wannentechnik – Farbenvielfalt für die Slatestone-Serie

Unsere Duschwannen der Serie Slatestone gibt es nicht nur in vielen Größen auf Lager, sondern auch in verschiedenen Farbtönen. Unsere Farbauswahl bietet dezente Töne mit Bezug zur Natur und den in ihr wiederzufindenden Gesteinsschichten.