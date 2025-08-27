Ein wenig erinnert die Form der Wanne an ein kleines Segelboot, das leicht über das seichte Wasser gleitet. Ein ähnliches Gefühl mag vielleicht auch in Ihrem Badezimmer aufkommen, wenn Sie sich eine kleine Auszeit in der Golem E 160 S Badewanne gönnen. Die auf einer Seite leicht geneigte Rückenlehne ermöglicht ein entspanntes Verweilen in der freistehenden Wanne.

Sie weist eine weiche, abgerundete und ovale Form auf, die sich nach unten hin verjüngt. Einzig der Rand hebt sich klar von dem Rest der Wanne ab und sorgt für einen gleichmäßigen Rahmen. Mit einer Länge von 160,5 cm, einer Breite von 85 cm und einer Gesamthöhe von 58 cm fasst sie ein Volumen von 330 Litern (ohne Person).

Die Wanne mit festintegrierter Schürze ist in schneeweiß matt mit Mineralmarmor Oberfläche oder in Weiß Glanz aus Mineralguss erhältlich. Auf Anfrage gibt es dieses und weitere Modelle der Golem-Serie auch in weiteren Farben sowie in matter als auch glänzender Version.

Zudem gibt es noch die Wahl zwischen Ablaufabdeckungen in der Farbe Chrom oder passend zur jeweiligen Wannenfarbe, Schneeweiß Matt, Weiß Glanz oder Schwarz Matt. Jede dieser Abdeckungen ergänzt die Golem E 160 S optimal zu einer harmonischen Einheit.

Sie möchten mehr erfahren? Unser Verkauf steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

