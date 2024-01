Schröder Wannentechnik: Ein- und Untertauchen mit der freistehenden Badewanne Golem E 160 S

Ein wenig erinnert die Form der Wanne an ein kleines Segelboot, das leicht über das seichte Wasser gleitet. Ein ähnliches Gefühl mag vielleicht auch in Ihrem Badezimmer aufkommen, wenn Sie sich eine kleine Auszeit in der Golem E 160 S Badewanne gönnen. Die auf einer Seite leicht geneigte Rückenlehne ermöglicht ein entspanntes Verweilen in der freistehenden Wanne.