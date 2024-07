Entspannen Sie sich in Ihrem eigenen privaten Spa mit einer eleganten Eckbadewanne! Die Badewannen sind nicht nur platzsparend, sondern auch stilvoll und bieten den ultimativen Komfort und Entspannung beim Baden.

Unsere Eckbadewannen sind in verschiedenen Formen und Variationen erhältlich, um jedem Geschmack und jeder Badezimmereinrichtung gerecht zu werden. So lassen sich die Badewannen auch in verwinkelten Räumen gut platzieren. Außerdem bestehen die Schröder Badewannen aus Sanitäracryl, sodass einem einfachen Einbau aufgrund des leichten Materials nichts entgegensteht. Für den noch schnelleren und einfacheren Einbau gibt es bei uns zu allen Schröder Eckbadewannen einen passenden Wannenträger oder Sie wählen eine Eckbadewanne mit bereits vormontierter Schürze. Diese beinhalten ein Rahmengestell, welches für eine deutlich höhere Stabilität sorgt und zudem die Ränder der Wanne stützt. Die Schürze wird mit Magneten befestigt, sodass bei Bedarf eine leichte und schnelle Entnahme der Schürze erfolgen kann.

Besonders zu erwähnen sind bei einigen Modellen die praktischen Sitzflächen. So lassen sich zum Beispiel entspannt und bequem die Füße im Sitzen waschen. Wer sein Badeerlebnis noch erholsamer gestalten möchte, kann unsere Eckbadewannen zusätzlich mit einem unserer Whirlsysteme ausstatten lassen.

Folgend sehen Sie eine kleine Auswahl an Schröder Eckbadewannen:

Apollo

120 x 120 x 42 cm

Inhalt: 205 Liter

130 x 130 x 43,5 cm

Inhalt: 230 Liter

Sanitäracryl

Mit 1-teiliger Schürze erhältlich

Duo-Badewanne

Cyprus

145 x 145 x 50 cm

Inhalt: 460 Liter

Sanitäracryl

Duo-Badewanne





Largo

150 x 150 x 46 cm

Inhalt: 310 Liter

Sanitäracryl

Mit 1-teiliger Schürze erhältlich

Duo-Badewanne





Lamia

160 x 160 x 49,5 cm

Inhalt: 370 Liter

Sanitäracryl

Mit 1-teiliger Schürze erhältlich

Duo-Badewanne

Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns oder werfen Sie einen Blick in unseren Onlineshop und entdecken viele weitere Schröder-Eckbadewannen.

