Nutzen Sie diese Vorteile auch für Renovierungen: Innerhalb kürzester Zeit sind die Platten montiert und das ohne Lärm und Dreck, wie er durch das Abschlagen von alten Fliesen und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde.

Der Träger

Aluminium-Verbundplatte mit 2 x Deckschichten 0,3 mm und einem Kern aus Polyethylen Typ LDPE

Gewicht 3,80 kg/m 2

Temperaturbeständigkeit –50 °C bis +80 °C

Wasseraufnahme 0,01 % nach DIN 53495 Brandklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102-1

Hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilität

Die Oberflächen

Die Easypanel Alu-Platten bieten die perfekten Eigenschaften zur pflegeleichten und kreativen Badgestaltung. Die einseitige Oberflächenveredelung ist abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig und farbstabil nach DIN 68861. Die angegebenen Dekore sind jeweils einseitig. Die Rückseite ist mit einer Schutzfolie ausgestattet.

Montage-Systeme

Das Nebeneinandersetzen der einzelnen Platten kann auf unterschiedlichen Wegen geschehen. Zum einen können die Platten mit Hilfe eines Plattenspanners und einer Stoßschiene auf Stoß angebracht werden, so dass keine stark sichtbare Fuge entsteht und über Eck mit einer Fräsnut per Hand gebogen werden. Zum anderen können Inneneck-, Außeneck-, Abschluss- und Verbindungsprofile verwendet werden, welche in folgenden Farben erhältlich sind:

alu silber matt

seidenglanz

weiß

alle RAL-Töne (auf Anfrage)

Bei beiden Möglichkeiten besteht wiederum die Wahl zwischen der Montage mit CS Montagekleber mit Kapillarschutzband oder vollflächig aufgetragenem 2K PU-Kleber.

Unsere Rückwandsysteme im Vergleich

Easypanel Alu:

Maße: 2550x1000 / 2550x1500 / 3050x1500 mm

Eigenschaften: Aluminium-Verbundplatte mit 2 Deckschichten 0,3mm, Kern aus Polyethylen, nur einseitig verwendbar

Easypanel Classic:

Maße: 2960x1300 mm (Ausnahme Sandstein hell/braun: 2800x1300)

Eigenschaften: beidseitig bedruckt, deshalb beidseitig nutzbar, zwei Dekorflächen, bestehend aus sehr robustem Laminat mit Flachkante

Easypanel Light:

Maße: 2550x100 / 2550x1500 mm

Eigenschaften: bestehend aus Kunststoff mit Acryloberfläche auf einer Seite, nur einseitig verwendbar

Das passende Badabdichtungssystem

Für die Rückwandsysteme gibt es unser speziell konzipiertes Badabdichtungssystem, welches die perfekte Lösung für alle bietet, die Wert auf höchste Qualität, einfache Installation und Sicherheit in ihrem Badezimmer legen. Ob Neubau oder Renovierung – mit unserem selbstklebenden Abdichtungssystem machen Sie Ihr Duscherlebnis sicherer und länger haltbar und alles normgerecht gemäß DIN 18534-1.

Warum ist unser Abdichtungssystem so besonders?

Optimale Abdichtung gegen Feuchtigkeit: Unser Badabdichtungssystem bietet Ihnen die ultimative Feuchtigkeitsabwehr. Schluss mit den Sorgen über Wasserschäden und undichte Stellen in Ihrem Badezimmer. Unser Dichtsystem garantiert eine sichere und DIN-Norm gerechte Abdichtung.

Schnelle und leichte Montage ohne lange Trocknungszeiten: Vergessen Sie lange zeitraubende Trockenphasen und lästiges Anrühren von Klebstoffen. Kein doppelter Anstrich oder schweres Tragen vom Fliesenkleber mehr. Unser selbstklebendes System ermöglicht eine blitzschnelle Montage ohne lange Wartezeiten. Es muss lediglich unser Primerspray zur Vorbehandlung auf den Untergrund angesprüht werden. Danach eine kurze Zeit ablüften lassen und dann heißt es einfach abziehen, aufkleben und fertig!

Temperatur- und alterungsbeständig: Unsere Abdichtungslösung hält auch den schwierigsten Bedingungen stand. Ob bei hohen oder niedrigen Temperaturen, es entstehen keine Materialermüdungen. Unser System behält seine Integrität und schütz Ihr Badezimmer zuverlässig.

Langlebige Badabdichtung: Dank der Chemikalien- und Alkalibeständigkeit ist das Dichtsystem äußerst langlebig und belastbar.

Widerstandsfähig gegen stoßartige Belastungen und Weiterreißen: Selbst wenn es mal etwas rauer zugeht, bleibt unser Dichtsystem intakt.

Verabschieden Sie sich von Undichtigkeiten und Schimmelproblemen. Unsere Technologie schafft eine sichere Barriere, die Ihr Badezimmer trocken und geschützt hält.

Sie möchten mehr erfahren? Unser Verkauf steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

Alternativ finden Sie weitere Informationen zu unseren Rückwandsystemen auf unserer Webseite.

Für weitere Produkte durchstöbern Sie doch einmal unseren neuen Katalog .