Da die Elemente vorabgedichtet sind und ein vorgefertigtes Gefälle haben, erfordern sie nur einen geringen Montageaufwand und vereinen so mehrere Gewerke in sich. Sie müssen vor Ort nur noch auf einer Estrich- und Mörtelmischung aufgeklebt, sowie am äußeren Rand mit Dichtband versehen und angeschlossen werden. Durch die vorgefertigte werkseitige Abdichtung ist das Risiko für undichte Stellen so gut wie ausgeschlossen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Elemente bodeneben eingebaut werden und so die Barrierefreiheit gewährleistet werden kann. Ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm sind die Elemente auch für Rollstühle sowie von den Pflegekassen zugelassen, vorausgesetzt die Grundfläche der Kabine ist ausreichend groß. Außerdem können die Duschelemente durch eine einheitliche Fliesenwahl in eins in den Fußboden übergehen. Die Fliesengestaltung kann hierbei flexibel und individuell den Kundenwünschen angepasst werden.

Unterschieden wird bei unseren Duschelementen zwischen dem Modell SDER4 mit seitlicher Rinne und vierseitigem Gefälle und dem Modell SDEZ mit einem zentralen Punktablauf. Beide gibt es sowohl in den Standardmaßen auf Lager als auch in Sondermaßen auf Anfrage.

Das SDER4 Duschelement ist inkl. waagerechten Bodenablauf und zzgl. Rinnenabdeckung. Bei der Rinnenabdeckung kann zwischen der geschlossenen Rinnenabdeckung und der Fliesenmulde gewählt werden. Die Aufbauhöhe des Elementes beträgt ohne Ablauf 4,5 cm und mit Ablauf 13,5 cm.

Rinnenabdeckung geschlossen Rinnenabdeckung Fliesenmulde

Das SDEZ Duschelement ist zzgl. Bodenablauf. Hier kann zwischen 3 Abläufen gewählt werden:

Bodenablauf waagerecht mit 8 cm Ablauftopf

Bodenablauf waagerecht mit 6 cm Ablauftopf

Bodenablauf senkrecht

Je nachdem welche Größe Sie beim Element wählen, variiert die Höhe des Elementes ohne Ablauf zwischen 3,6 und 4,5 cm.

