Unsere Vorwand-Badewanne Golem Wall 160 S V gibt es auch in linker (VL) und rechter (VR) Ausführung mit festintegrierter Schürze.

Diese haben zum Vorteil, dass sie auch in einer Ecke des Raumes platziert werden können und somit platzsparender sind. Ihre schneeweiß-matte Mineralmarmor-Oberfläche garantiert ein sanftes Aufeinandertreffen von Haut und Wanne und sorgt für ein erholsames Badeerlebnis. Mit der geneigten Rückenlehne auf beiden Seiten ermöglichen sie zudem einen angenehmen Duo-Komfort. Minimalistisch, mit feinen abstrakten Linien vermittelt dieses Modell eine unverwechselbare Eleganz.

Eigenschaften:

Die Wannen messen 160 cm in der Länge, 74,5 cm in der Breite, 45 cm innere Tiefe und 58,5 cm Gesamthöhe. Zudem fassen sie ein Volumen von 275 Liter ohne Person.

Farbauswahl:

Die Wall-Serie ist zusätzlich zur schneeweiß-matten Ausführung mit Mineralmarmor-Oberfläche auch in weiß Glanz aus Mineralguss erhältlich.

Zudem gibt es noch die Wahl zwischen Ablaufabdeckungen in der Farbe Chrom oder passend zur jeweiligen Wannenfarbe Schneeweiß Matt, Weiß Glanz oder Schwarz matt.

Sie möchten mehr erfahren? Unser Verkauf steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

