Sicherheit im Badezimmer ist wichtig. Sobald die Oberfläche der Badewanne oder Duschwanne nass wird, entwickelt es sich häufig zu einer rutschigen Angelegenheit. So kann ein kleiner Ausrutscher schnell passieren und die Folgen sind meist kleinere bis größere Verletzungen. Dem entgegenwirken können Sie mit der CS Anti-Rutsch-Beschichtung. Die Rutschhemmung und Rutschsicherheit der Beschichtung ist angelehnt an die DIN 51097, wodurch die höchste Rutschsicherheit der Klasse "C" erreicht wird. Zudem ist die Beschichtung transparent und somit beinahe unsichtbar, dadurch bleibt die Optik der Wanne erhalten. Sie kann auf sämtlichen Oberflächen wie Acryl, Stahl, Mineralguss und Fliesen aufgetragen und leicht mit einem weichen Schwamm gereinigt werden. Überdies ist die Beschichtung hygienisch, lösungsmittelfrei, geruchsneutral und lässt sich rückstandslos wieder entfernen.

Sie haben die Wahl, ob Sie eine Wanne mit bereits aufgetragener CS Anti-Rutsch-Beschichtung oder das Set zum selber auftragen ordern.