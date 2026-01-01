Unsere Mariana ist eine Sanitäracryl-Duschwanne mit einem schlichten, optisch ansprechenden Design. Mit ihren 34 verschiedenen verfügbaren Größen von 80 x 75 cm bis zur maximalen Größe von 180 x 90 cm findet sich ein Modell für nahezu jedes Badezimmer.

Der leicht erhöhte, gleichmäßige Rand und eine dadurch entstehende innere Tiefe von 4 cm, rahmen die Wanne und verhindern das Austreten des Duschwassers.

Die porenfreie Oberfläche einer Acrylwanne ist glatt aber rutschfest, bruchfest sowie schlag- und stoßunempfindlich, feine Kratzer bleiben durch das durchgefärbte Material unauffällig. Die Verwendung farbiger Badezusätze sowie der Kontakt mit Nagellackentferner sollte vermieden werden, da dies zu Verfärbungen führen kann. Das Material ist angenehm warm, wodurch das Badewasser länger warmhält. Zudem lassen sich die Wannen durch ein geringes Gewicht leicht transportieren und einbauen.

