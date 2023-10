Alles aus einer Hand bei frei stehenden Abgasanlagen mit Betonschale – das bietet die Schräder Abgastechnologie durch ihre Zusammenarbeit mit Fuchs Europoles. Insbesondere Planer, die anspruchsvolle industrielle Projekte umsetzen, können auf die doppelte Expertise der beiden Spezialisten bauen.

Alle Schornsteine und zusätzlich benötigte Komponenten sind in Absprache mit dem Kunden maßgeschneidert abgestimmt und angefertigt. In Zusammenarbeit von Schräder und Fuchs Europoles werden die Planung, Auslegung und Statik sowie die Anlieferung und Montage ausgeführt. Die beiden letztgenannten Punkte verwirklicht Fuchs Europoles in nur einem Schritt.

Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich große Vorteile bei der Umsetzung und nicht zuletzt bei den Kosten. Dabei werden alle planungsrelevanten Vorgaben eingehalten, denn das Innenrohr wird nach EN 13084/1 und 13084/6 ausgelegt,

die Betonsäule nach EN 13084-2. Schräder setzt 1,0 mm starken Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4571 oder 1.4404 ein, kombiniert mit einer Dämmschale von 25 mm. Auf Wunsch oder bei besonderen Anforderungen ist der Werkstoff 1.4539 erhältlich.

Schräder-Innenrohre bis zu 600 mm Nennweite inklusive Dämmung montiert Fuchs Europoles werkseitig in die Betonsäule. Dabei setzt das Unternehmen auf den sogenannten Schleuderbeton, der mit einer Wandung von ca. 80 bis 100 mm Stärke hergestellt wird. Bei diesem Verfahren wird der vorgespannte Beton mit 20-facher Erdbeschleunigung an die Schalwandung der längs rotierenden Stahlformen gepresst und hochverdichtet. Am Ende des Schleuderprozesses steht ein Bauteil, das sich durch eine extrem robuste Struktur auszeichnet. Durch ihre enorme Tragkraft bis C140 können Schleuderbetonmasten mit sehr schlanken Durchmessern realisiert werden.

Zudem wird ein Fertigfundament errichtet, sodass auf der Baustelle lediglich Aushubarbeiten zu leisten sind. Gegenüber konventionell hergestellten Fundamenten wird damit zusätzlich eine große Zeitersparnis erzielt. Der fertige Schornstein erhält final zwei Typenschilder.