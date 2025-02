Zeitgemäße Abgastechnologie steht im Mittelpunkt des ISH-Auftritts von Schräder. In Halle 11.0 an Stand D06 zeigt der Hersteller von Abgasanlagen insbesondere Lösungen mit den Schwerpunkten Abgaswärmerückgewinnung und Feinstaubreduktion. Im Speziellen Systeme, die Effizienz steigern und Emissionen verringern.

Wärmerückgewinnung für die Biomasseverbrennung sowie Abgaswärmetauscher für industrielle Prozesswärme – das sind unter anderem die Top-Themen von Schräder. In Sachen höhere Effizienz setzt das Kamener Unternehmen beispielsweise auf die Wärmerückgewinnung mit der neuen TurbuFlexS-900 Condens im Bereich Biomasse. Diese Box nutzt die latente Wärme im Abgas und schafft so Energieeinsparungen von bis zu 15 % in Abhängigkeit der Wassertemperatur. Um entsprechende Emissionen bei Biomassekesseln gering zu halten, bietet Schräder außerdem die modulare Filter Box-S für Leistungsbereiche bis 1,2 MW an.

Der Partikelabscheider PTInside lässt sich in Neu- und Bestandsanlagen nutzen und wird direkt in der Abgasstrecke im Kesselraum installiert. Er eignet sich für Nennwärmeleistungen von maximal 50 kW und Abgastemperaturen von bis zu 250°C. Durch das elektrostatische Prinzip mindert der PTI Feinstaubemissionen um bis zu 95 %.

Mit dem Leichtbau-Brandschutzschacht Future Therm können Verbindungsleitungen, die durch mehrere Räume führen, einfacher geplant und ausgeführt werden. Als erster Hersteller bietet Schräder das Abgassystem mit Nachweis für waagerechte Verbindungsleitungen in der Feuerwiderstandsklasse F 90. Es besteht aus einem Schacht mit 45 mm starken THERMAX ® SL-Platten in Verbindung mit einer passenden Edelstahlabgasrohr.

Weitere Informationen zu Systemen der Firma Schräder sind auf der Webseite www.schraeder.com erhältlich.