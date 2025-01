Ab sofort haben wir unser neues Zuluftansaugset LAS-W für Sie auf Lager. (für die raumluftabhängige Betriebsweise)

Im Set sind im Durchmesser 80/125 oder 110/160 mm enthalten:

1x Zuluftdeckel

1x Befestigungsset mit Distanzhülsen

1x Ring-Zuluft

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht oder rufen uns an, wenn Sie weitere Informationen oder ein Angebot zu unserem neuen LAS-W-Set wünschen!

schornsteintechnik-neumarkt.de/contact

Sie finden uns vom 28. bis 30. April 2025 in Leipzig auf der World of Fireplaces. Kontaktieren Sie uns gerne für ein persönliches Gespräch an unserem Stand A 41.

Auf unserer Internetseite finden Sie stets Aktuelles & News zu unseren Produkten und unserem Service!

schornsteintechnik-neumarkt.de/news

Ihre Schornsteintechnik Neumarkt