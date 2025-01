Da sich unser System DW NEO in Edelstahl Hochglanz sowie Schwarz matt größter Beliebtheit erfreut, bieten wir es Ihnen nun auch in den Farben Anthrazitgrau (RAL 7016M) und Reinweiß (RAL 9010M) – ebenfalls in matter Ausführung - an!

Somit fügt es sich geschickt in jede Räumlichkeit ein.

Die Vorteile bleiben die gleichen:

Die matte Oberfläche lässt das Edelstahlsystem besonders stilvoll und elegant wirken, egal für welche Farbe Sie sich entscheiden.

Zudem punktet der DW NEO mit seiner äußerst leichten Montage.

Und damit nicht genug:

Alle Bauteile bekommen Sie inklusive 70 mm breiten, formschönen Klemmbändern.

Sie möchten nicht lange auf Ihre neuen Produkte warten? Wir garantieren Ihnen kurze Lieferzeiten!

Sie wollen mehr über den DW NEO erfahren oder wünschen ein individuelles Angebot? Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:

schornsteintechnik-neumarkt.de/contact

Auf unserer Internetseite finden Sie stets Aktuelles & News zu unseren Produkten und unserem Service!

schornsteintechnik-neumarkt.de/news

Ihre Schornsteintechnik Neumarkt