Nachhaltige Dachdurchführungen:

Unsere Dachdurchführung „Eco Green“ punktet nicht nur mit ihrer großzügigen Schürzengröße sowie großer Hitze- und UV-Beständigkeit.

Sie ist zudem eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Bleischürzen, indem sie ideal in den Recycling-Kreislauf zurückgeführt werden kann, während Funktionalität und Dichtigkeit unverändert bleiben.

Kunststoff-Abgas-Anlagen:

Das LAS-System ist für alle Heizkessel in raumluftunabhängiger Betriebsweise vorgesehen und kann mit jedem anderen System der Poly-Star-Artikel kombiniert werden. Dadurch, dass wir unsere Poly-Star-Produkte selbst fertigen, können wir Ihnen nicht nur höchste Qualität, sondern auch kurze Lieferzeiten garantieren.

Leichtbauschornsteine & Leerschächte:

Sie sind auf der Suche nach geeigneten Leerschächten? Werden Sie bei uns fündig! In unseren neuesten Aktionen bieten wir Ihnen unseren Leerschacht F90 aus Porenbeton an, der ideal zu unserer Kunststoff-Abgas-Anlage Poly-Star passt, die wir ebenso für Sie im Angebot haben.

Diese und viele weitere Angebote finden Sie in unserer Dezember-Januar-Aktionsbroschüre. Greifen Sie gleich zu!

