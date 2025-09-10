10.09.2025  Pressemeldung Alle News von Schornsteintechnik Neumarkt

Schornsteintechnik Neumarkt: Bad Direkt in Neu-Ulm - in zwei Wochen ist es so weit!

Am 24. September 2025 findet die Messe „Bad Direkt“ in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm statt und wir sind natürlich wieder mit dabei!

Zusammen mit anderen Fachexperten aus den Bereichen Bad, Sanitär und Heizung präsentieren wir hier unsere Produkthighlights.

Für ein persönliches Gespräch kommen Sie gerne einfach an unserem Stand Nr. C7 vorbei oder kontaktieren Sie uns vorab, um einen Termin zu vereinbaren. Für Verpflegung ist selbstverständlich gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie hier:

schornsteintechnik-neumarkt.de/event

Auf unserer Internetseite finden Sie stets Aktuelles & News zu unseren Produkten und unserem Service!

schornsteintechnik-neumarkt.de/news

Ihre Schornsteintechnik Neumarkt

