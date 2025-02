Die ISH in Frankfurt, die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Klima, ist der zentrale Branchentreffpunkt für Experten und Unternehmen aus der Heizungs- und Energietechnik.

Auch in diesem Jahr präsentiert sich die ecom GmbH mit wegweisenden Innovationen, die das Arbeiten im Bereich der Abgasmesstechnik effizienter, komfortabler und smarter gestalten.

Neue Maßstäbe in der Abgasmesstechnik

Die ecom GmbH stellt auf der ISH neu entwickelte Messgeräte vor, die durch verbesserte Technologien und intelligente Funktionen das Arbeiten erleichtern. Die neuesten Modelle bieten noch kürzere Messzyklen, eine optimierte Bedienführung sowie eine benutzerfreundliche Struktur, die den Arbeitsalltag von Technikern erheblich vereinfacht. Durch präzisere Messwerte und eine robuste Bauweise setzt das Unternehmen erneut Standards in der Branche.

Effiziente Fehlerdiagnose leicht gemacht

Ein weiteres Highlight des Messeauftritts ist das Störungsdiagnosegerät von ecom, das ecom xRE. Dieses einzigartige Gerät ermöglicht eine schnelle und präzise Fehlerdiagnose an Heizungsanlagen und Brennersystemen. Dank der automatischen Erkennung des Feuerungsautomatentyps und einer Vielzahl an auslesbaren Daten können Betriebszustände und Fehler effizient erfasst werden. Das beleuchtete, gut lesbare Display sowie die Möglichkeit der Anbindung an ein ecom-Abgasanalysegerät bieten zusätzlichen Komfort. Diese Funktionen erleichtern die Identifizierung von Störungen und tragen zur Effizienzsteigerung in Wartung und Instandhaltung bei.

Vernetzte Zukunft: Eine Software für alles

Neben den Hardware-Innovationen präsentiert ecom eine neue, umfassende Softwarelösung, die sämtliche Messdaten und die gesamte Messgeräte-Flotte in einem einzigen System vereint. Durch die digitale Vernetzung können Fachkräfte ihre Arbeitsabläufe optimieren, Ergebnisse effizient dokumentieren und Analysen schnell auswerten. Diese Software trägt dazu bei, Prozesse zu automatisieren und den steigenden Anforderungen an eine nachhaltige Energieeffizienz gerecht zu werden.

Gute Gespräche und zukunftsweisende Ideen

Neben den Produktneuheiten steht für das Team von ecom auch der fachliche Austausch im Mittelpunkt. Die ISH bietet die perfekte Plattform für konstruktive Gespräche mit Fachbesuchern, Kunden und Partnern. Der direkte Dialog ermöglicht es, wertvolle Impulse aus der Praxis aufzunehmen und gemeinsam die Zukunft der Abgasmesstechnik weiterzuentwickeln.

ecom freut sich auf zahlreiche Besucher, interessante Diskussionen und darauf, innovative Technologien vorzustellen, die das Arbeiten in der Branche revolutionieren.

Besuchen Sie die ecom GmbH in Halle 11.1 Stand D10 auf der ISH Frankfurt 2025, und erleben Sie die Zukunft der Messtechnik hautnah!

