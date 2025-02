Einfach nachrüstbar, ebenso unkompliziert in der Handhabung: Das neue Zonenventil AZV von AFRISO dient dazu, bei Wärmepumpen zwischen verschiedenen Betriebsarten umzuschalten oder bei Hybridanlagen – die in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen dürften – zwischen den Heizungssystemen zu wechseln.

SHK-Fachhandwerker können das Zonenventil AZV in Wärmepumpen- oder Hydrauliksysteme auf einfache Weise integrieren. Somit ermöglicht das Ventil mit elektrischem Antrieb den schnellen Wechsel beispielsweise zwischen den Betriebsarten „Heizen“ und „Kühlen“ oder zwischen „Heizen“ und „Brauchwassererwärmung“. In Hybridsystemen wiederum ist ein Wechsel zwischen der Wärmepumpe und beispielsweise einem Gas- oder Ölbrennwertgerät möglich.

Intuitiv verständliches Ampelsystem

Eine praktische Funktion für den Installateur stellt das smarte Ampelsystem dar: Ein Stellungsanzeiger in auffälliger Farbgebung (Rot / Grün) zeigt auf einen Blick den Schaltzustand des Ventils. Darüber hinaus kann es zum Umschalten bei Speicheranwendungen eingesetzt werden und eignet sich ebenfalls zum Absperren.

2- und 3-Wege-Ausführungen

Aufgrund der unterschiedlichen Gehäusevarianten lässt sich das Zonenventil individuell an den jeweiligen Einsatzzweck und Einsatzort anpassen. Erhältlich sind 2- und 3-Wege-Ausführungen. Beim 2-Wege-Ventil kann zudem im eingebauten Zustand die Durchflussrichtung in der Ruheposition jederzeit geändert werden, ohne dass ein Öffnen des Wasserkreislaufs notwendig wäre.

Hohe Dichtigkeit – geringer Druckverlust

Die robuste Bauart stellt Langlebigkeit, Wartungsfreiheit sowie vollständige Dichtheit bei geringem Druckverlust sicher. Außen ist das Zonenventil AZV aus Messing ausgeführt, innen wird hochwertiger Kunststoff verwendet. In die Konstruktion und Entwicklung hat AFRISO die gesamte, jahrzehntelange Expertise bei der Fertigung von Kunststoffventilen eingebracht.

