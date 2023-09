Ab sofort können Fachpartner im myWOLF Portal das digitale Werkzeug zur ersten Konzeption ihrer projektspezifischen Wärmepumpe nutzen. Aufgrund der starken Nachfrage wurde der WOLF Wärmepumpen-Konfigurator in enger Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk als kundengerechte und praxisnahe Lösung konzipiert. „Dank der zahlreichen Rückmeldungen unserer Kunden konnten wir den Konfigurator in einem ganzheitlichen Prozess an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Das neue Werkzeug soll die Arbeit unserer Fachhandwerker erleichtern und auf Basis der kontinuierlichen Rückmeldungen ständig weiterentwickelt werden“, erläutert Simon Sporer, zuständig für Vertriebskonfigurationssysteme bei WOLF.

Praktische und praxisnahe Wärmepumpen-Planung

Der übersichtlich gestaltete Wärmepumpen-Konfigurator eignet sich vor allem für die ersten Planungs- und Beratungsphasen. Dank der schnellen und intuitiven Navigation erhalten die Nutzer in nur wenigen Minuten die passenden Produktvorschläge. Sollte eine Berechnung der spezifischen Heizlast noch nicht vorliegen, bietet der Konfigurator eine unkomplizierte Heizlastberechnung wie beispielsweise über den Verbrauch, das Baujahr, die EnEV-/GEG-Daten oder die spezifische Heizleistung. „Selbst mit wenigen Ausgangsinformationen zum Projekt liefert ein Steckbrief die wichtigsten Basisinformationen für die passende Wärmepumpe, deren Installation und eine erste Kostenkalkulation. Das ist aktuell der praktischste Wärmepumpen-Konfigurator“, ergänzt Maximilian Schmidt, verantwortlich für Markteinführungen bei WOLF.

Denn das Programm ermittelt auch den zur Wärmepumpe passenden Speicher, den jeweiligen Jahreswärme- und Leistungsbedarf sowie Werte zur möglichen CO2-Einsparung. „Das ist sowohl für unsere Fachkunden als auch für Energieberater im Erstgespräch mit Privatkunden interessant. Wir wollten ein Werkzeug, das schnell, effizient und trotzdem so präzise wie möglich arbeitet und so die ersten essenziellen Grundsteine für den Planungsprozess legt“, so Sporer.

Professioneller Service im myWOLF Portal

Damit Fachhandwerker, Planer und Energieberater den neuen Konfigurator überall nutzen können, haben sie jederzeit im myWOLF Portal darauf Zugriff. Dank der schnellen und einfachen Datenerhebung kann die Software bereits vor Ort beim Erstgespräch mit dem Privatkunden genutzt werden. Den Fachpartnern stehen im myWOLF Portal viele weitere professionelle Tools, Produktkataloge, Service-Angebote und Webinare für die tägliche Arbeit zur Verfügung.

Weitere Informationen zum WOLF Wärmepumpen-Konfigurator unter www.wolf.eu/profi/wp-konfigurator