Pressemeldung

“Hauptsitz der Schmack Biogas AG in Schwandorf, Deutschland”

Das schweizerisch-japanische Cleantech-Unternehmen Hitachi Zosen Inova baut seine Kompetenz im Bereich der erneuerbaren Gase weiter aus und übernimmt per Ende 2021 die Geschäftstätigkeit und gesamte Belegschaft der Schmack Biogas Service GmbH und der microbEnergy GmbH, beide mit Sitz in Schwandorf, Bayern. Der Vertrag wurde am 09.Juli 2021 mit der bisherigen Eignerin, Viessmann Group, unterzeichnet.

Zürich (Schweiz) und Schwandorf (Deutschland).

Hitachi Zosen Inova AG (HZI) hat am 09. Juli 2021 einen Vertrag mit der Viessmann Group zur Übernahme der Geschäftstätigkeiten zweier Unternehmen der Schmack-Gruppe (Schmack) abgeschlossen, der Schmack Biogas Service GmbH und der microbEnergy GmbH. Das finale Closing wird nach Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden erwartet. Zu diesem Zeitpunkt gehen die Geschäftstätigkeiten der Schmack-Gesellschaften an HZI über und die gesamte Belegschaft wird Teil der HZI-Gruppe.

Schmack ist auf das Engineering, den Bau, die Wartung, den technischen Service und den Betrieb von Nassfermentationsanlagen spezialisiert. Zudem umfasst das Produkte- und Dienstleistungsportfolio neben einer breit gefächerten biologischen Expertise auch die Nachrüstung und Modernisierung von Biogasanlagen, die Beratung von Biogasanlagebetreibern im Bereich des Rohstoffmanagements sowie ein Power-to-Gas-Verfahren zur biologischen Methanisierung.

Zusammenführung zweier Traditionsmarken

Schmack Biogas Service und microbEnergy sind führende und etablierte Unternehmen im deutschen Biogasmarkt. HZI will diese Positionierung erhalten und die Entwicklung der Produkte und Services in den jeweiligen Referenzmärkten weiter vorantreiben. Mit dem Zugewinn von Schmack wird das Schweizer Cleantech-Unternehmen HZI seine Präsenz im Biogasmarkt deutlich erhöhen. Und durch die Erweiterung um Schmacks Kompetenzen wird HZI in der Lage sein, Kundenbedürfnisse noch besser zu bedienen, ob industriell, kommunal, landwirtschaftlich oder finanziell, über die gesamte Wertschöpfungskette und für alle möglichen Rohstoffarten.

«Wir freuen uns sehr, die MitarbeiterInnen von Schmack in der Gruppe begrüßen zu dürfen. Sie bringen eine enorme Expertise und Know-how im Bereich der erneuerbaren Gase mit. Was sie im Lauf der Zeit geschaffen haben, ist eine hervorragende Ergänzung und Erweiterung unseres bestehenden Angebots, insbesondere im Bereich der Nassvergärung», sagt Bruno-Frédéric Baudouin, CEO von HZI. «Diese Zusammenführung der Teams wird sicherstellen, dass wir unseren Partnern und Märkten in Zukunft ein noch breiteres Angebot an integrierten Technologien und Dienstleistungen anbieten können.“

Auch Joachim Janssen, Co-CEO der Viessmann Group, unterstreicht die Vorteile dieses Zusammenschlusses: «Wir sind sehr froh, mit HZI eine neue Eignerin gefunden zu haben, die zu den weltweit führenden Cleantech-Unternehmen zählt. Dank des globalen Netzwerks von HZI und der japanischen Muttergesellschaft Hitachi Zosen Corporation werden sich den Schmack-Produkten und Dienstleistungen Türen zu neuen Märkten öffnen, während HZI mit dem erweiterten Produkte- und Dienstleistungsportfolio neue Marktsegmente zu erschließen vermag.»

"Mit dem Verkauf der Schmack Biogas Service GmbH und der microbEnergy GmbH haben unsere Kolleginnen und Kollegen eine gute neue Heimat gefunden. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit unserem neuen Gesellschafter HZI die beiden Unternehmen auch international zu neuer Stärke führen werden", sagt Manuel Götz, Geschäftsführer der Schmack Biogas Service GmbH und der microbEnergy GmbH.

Gesamtheitliche Lösungen nahe beim Kunden

In Zeiten der weltweiten Dekarbonisierung der Gesellschaft und der gelebten Kreislaufwirtschaft reicht es nicht mehr aus, Anlagen nur nach technischen und finanziellen Anforderungen auszurichten. Integrierte Konzepte zur Minimierung der Treibhausgasproduktion zum Schutz unserer Umwelt sind gefragt. Sowohl HZI als auch Schmack erforschten und entwickelten in den vergangenen Jahren neue Konzepte zugunsten der Energie- und Wärmewende, der Dekarbonisierung und der Sektorenkopplung. Die Bündelung dieses Knowhows ermöglicht es der HZI Gruppe, ihren Kunden zukünftig noch nachhaltigere Gesamtlösungen anzubieten. Die zahlreichen Service- und Engineering-Hubs in Europa, Nordamerika, Australien und im mittleren Osten ermöglichen zudem eine direkte und schnelle Kundenbetreuung.