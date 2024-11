Betroffen sind alle Feuerstätten mit einer Typprüfung vor dem 21. März 2010. Diese Geräte sind also mindestens 14 Jahre alt. Ein Zeitraum, in dem auch die Modernisierung weit fortgeschritten ist. So wurden viele Gebäude besser isoliert oder alte Fenster ausgetauscht. Mit dem Ergebnis, dass bei vielen Gebäuden der Wärmebedarf geringer geworden ist. Deshalb sind Speicheröfen einer der großen Trends in der Heiztechnik, denn diese Geräte speichern einen Teil der Wärme und geben diese auch nach Erlöschen des Feuers noch für Stunden ab. Hierdurch wird die Energie besser genutzt und ein Überhitzen der Räume vermieden.

Edle Optik und modernste Technik

Ein besonders leistungsstarker Speicherofen ist der „Faro Plus“ von JUSTUS. Er speichert die Wärme gleich doppelt: Zum einen über eine 85 kg schwere Speichermasse im Inneren und zum anderen über die – optional erhältliche – Seitenverkleidung aus Naturstein. Der schlanke, eineinhalb Meter hohe zylinderförmige Ofen mit einem Durchmesser von nur 52 cm besticht durch seine funktionale Formensprache, wobei sich die große Sichtscheibe bündig in den Korpus fügt und einen freien Blick auf das fesselnde Flammenspiel im hohen Brennraum erlaubt. Die profilierte Feuerraumauskleidung fördert das Verwirbeln der Heizgase für eine besonders saubere Verbrennung.

Die Türen des Feuerraums und des Holzfaches sowie der Brennraumboden sind aus massivem Gusseisen gefertigt. Ein Material, das viele Vorzüge bietet. Zum einen kann es Wärme hervorragend speichern und über Stunden halten. Zum anderen ist der bewährte Werkstoff aus dem Ofenbau extrem hitzebeständig sowie formstabil und ist somit ein Garant für Langlebigkeit.

Immer im Einklang: Temperatur, Brennstoffmenge und Verbrennungsluft

Damit der Ökobrennstoff Holz besonders nachhaltig verbrennt, kann dieser Kaminofen auf Wunsch mit der innovativen conFLAME-Steuerung ausgestattet werden. Diese bewegt die Lüftungsklappen vollautomatisch und sorgt immer für die richtige Temperatur und Sauerstoffmenge und somit für eine emissionsarme Verbrennung. Dies merkt der Besitzer am langsamen Abbrand, einem ruhigen Flammenspiel sowie besonders sauberen Scheiben und wenig Asche. Damit der Feuerabend in die perfekte Verlängerung geht, meldet eine Push-Nachricht auf dem Smartphone sowie ein Lichtpunkt am Kaminofen den richtigen Zeitpunkt zum Nachlegen. All das macht diesen Kaminofen zu einer guten Wahl im Rahmen der Modernisierung oder einer Erstanschaffung.

Weitere Informationen unter www.justus.de.