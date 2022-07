Relaunch von www.schell.eu: Armaturenhersteller Schell präsentiert seine Website im neuen Look und mit zahlreichen nützlichen Features. Die Besu-cher können sich vor allem über informativen und übersichtlich aufbereite-ten Content rund um das Thema Armaturen und smarte Lösungen im Be-reich Trinkwasser- und Nutzerhygiene freuen. Bild: SCHELL GmbH & Co. KG

Die Website des Armaturenherstellers Schell www.schell.eu präsentiert sich ab sofort im neuen frischen Gewand und wartet mit zahlreichen nützlichen Features auf. Die Besucher erwartet neben einer verbesserten intuitiven Navigation vor allem informativer und übersichtlich aufbereiteter Content rund um das Thema Armaturen und smarte Lösungen im Bereich Trinkwasser- und Nutzerhygiene. Dank Responsive Webdesign können Fachhandwerker, Planer und andere Interessierte die Inhalte auf allen mobilen Endgeräten vollumfänglich abrufen und so jederzeit und überall auf detaillierte Produktinformationen, BIM- und CAD-Daten, Installationsanleitungen, Referenzobjekte und interessante Blogthemen zugreifen.

Die Homepage der neuen Schell Website empfängt die User in hellem, modernem Design und navigiert über ein übersichtlich gestaltetes Megamenü intuitiv zu den weiteren Unterseiten. Die Seite wurde zunächst für alle deutschsprachigen Länder, die Niederlande, Belgien und Frankreich sowie als weltweite englischsprachige Version gelauncht, weitere Länder folgen in Kürze.

Modern und intuitiv

Das frische und zeitgemäße Design der neuen Webpräsenz setzt auf helle Farben und architektonische Bildwelten mit bewusst reduzierter Raumgestaltung. Schell Milieubilder repräsentieren die Vielfalt des Portfolios und schaffen ein abwechslungsreiches visuelles Nutzererlebnis. Die Hauptnavigation erfolgt über die bekannten Navigationspunkte „Produkte“, „Referenzen“, „Blog“, „Service“ und „Unternehmen“ – ein bebildertes Megamenü optimiert die Userführung. Eine sich automatisch öffnende Kontaktbox bietet neben einer Hilfefunktion auch die Möglichkeit, mit wenigen Klicks eine Rückrufbitte abzuschicken oder einen Ansprechpartner in der Nähe zu suchen. Dank Responsive Design steht die Website für alle mobilen Endgeräte in optimaler Ansicht zur Verfügung – User können so jederzeit auf alle Inhalte zugreifen und sämtliche Funktionen vollumfänglich nutzen.

Optimierte Navigation und detaillierte Produktinfos

Umfassende Neuerungen erwarten den Nutzer im Bereich „Produkte“: Über die Menüführung gelangt man ab sofort zu Einführungsseiten, die einen informativen Überblick über Funktionen, Vorteile und Nutzen der zahlreichen Produktfamilien bieten. Der schnellste Weg zum passenden Produkt: Der praktische Produktfinder, mit dem Planer und Fachhandwerker gezielt nach Produkten suchen, diese anhand individuell wählbarer Kategorien filtern und anschließend miteinander vergleichen können. Die Produktdetailseiten bieten neben Videos, technischen Zeichnungen und Bildmaterial umfangreiche Informationen in einer übersichtlichen Reiteransicht. Icons navigieren zu technischen Daten und Installationsanleitungen, Informationen über Zubehör, BIM- und CAD-Daten, Downloads sowie Ausschreibungstexten. Favorisierte Produkte können auf einer Merkliste hinterlegt werden, die innerhalb der sekundären Navigation mit einem Klick schnell aufgerufen werden kann.

Neue Filterfunktion und Spezialseite zu Trinkwasserhygiene

Weitere neue Features: Bei dargestellten Referenzobjekten hat man nun die Option, direkt auf die Produktseiten verbauter Produkte zu gelangen. Zudem können Referenzen nach verschiedenen Kategorien gefiltert werden – genauso wie die Beiträge des Schell Blogs „Hautnah“, die sich ab sofort mit einer nützlichen Filterfunktion nach Produktbereichen, Produkten und Themen sortieren lassen. So finden Nutzer noch schneller und einfacher zum gewünschten Content. Abrundendes Highlight der Schell Website ist eine neue Unterseite unter dem Navigationspunkt „Unternehmen“, die sich dem Spezialthema Trinkwasserhygiene widmet. Hier stellt der Armaturenhersteller als Experte und Vorreiter in Sachen Trinkwasserhygiene umfangreiche und detaillierte Informationen zum Fachgebiet vor, zielgruppenspezifisch aufbereitet für Fachplaner, Facility Manager und Betreiber bzw. Kommunen. Unter dem Menüpunkt „Service“ findet sich wie gewohnt informatives Downloadmaterial, wie z. B. Broschüren, Zertifikate und Softwareupdates, Kontaktmöglichkeiten zum Kundensupport sowie wichtige Termine zu Fachmessen und Co.