Sie wollen beruflich durchstarten und dabei aktiv mitwirken, unser Unternehmen modern und zukunftssicher zu gestalten? Dann freuen wir uns genau auf Ihre Bewerbung! Die Stelle ist im Rahmen einer Elternzeitvertretung - zunächst befristet für 2 Jahre - zu besetzen.

SCHELL wäre kein international erfolgreiches Unternehmen ohne seine qualifizierten, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben mit ihrer Kompetenz und Innovationskraft SCHELL zu dem gemacht, was es heute ist. Bei SCHELL zu arbeiten heißt, im Team gemeinsam Neues zu schaffen und sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln.



Als marktführender Komplettanbieter von Armaturen und innovativen Lösungen für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume suchen wir kontinuierlich motivierte Azubis und erfahrene Talente, die die SCHELL Erfolgsgeschichte mit uns weiterschreiben.

Das erwartet Sie:

Befristete Anstellung bei der SCHELL GmbH & Co. KG, einem international führenden Hersteller von Armaturen und innovativen Lösungen für die Gebäudeinstallation mit weltweit über 450 Mitarbeitern

Modernes Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Attraktive Vergütung nach Tarifvertrag Metall/Elektro NRW

Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Externe Mitarbeiterberatung

Corporate Benefits (Mitarbeiter-Vorteilsprogramm)

Leistungsstarke Krankenzusatzversicherungen

Exklusive Mitarbeiterkonditionen für private Versicherungen

Angenehmes Arbeitsklima und ein sympathisches und offenes Team

Sehr gute Verkehrsanbindung über die Autobahnen A 4 und A 45 – Autobahnkreuz Olpe

Das übernehmen Sie:

Betreuung unserer Bestands- und Neukunden: Telefonischer und schriftlicher Kontakt, Beantwortung von Anfragen zu Produkten, Preisen und Lieferstatus

Erstellung und Nachverfolgung von Angeboten

Bearbeitung von Bestellungen und Überprüfung von Lieferterminen

Klärung und Bearbeitung von Reklamationen

Stetige Kontrolle von Umsätzen

Das bringen Sie mit:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung idealerweise im Bereich Sanitär, Heizung, Klima

Berufserfahrung im Vertriebsinnendienst

Sicherer Umgang mit MS-Office Produkten und Erfahrung mit ERP/CRM Systemen

Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten im Kundenkontakt

Ausgeprägte Serviceorientierung und Teamfähigkeit

Selbstständige, präzise und strukturierte Arbeitsweise

Ausgezeichnete deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Bitte übermitteln Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins über unser Online Bewerbungsformular.

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Willkommen. Bei SCHELL.

www.schell.eu