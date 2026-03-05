SCHELL sucht Vertriebssachbearbeiter Innendienst (m/w/d)
SCHELL wäre kein international erfolgreiches Unternehmen ohne seine qualifizierten, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben mit ihrer Kompetenz und Innovationskraft SCHELL zu dem gemacht, was es heute ist. Bei SCHELL zu arbeiten heißt, im Team gemeinsam Neues zu schaffen und sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln.
Als marktführender Komplettanbieter von Armaturen und innovativen Lösungen für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume suchen wir kontinuierlich motivierte Azubis und erfahrene Talente, die die SCHELL Erfolgsgeschichte mit uns weiterschreiben.
Das erwartet Sie:
- Befristete Anstellung bei der SCHELL GmbH & Co. KG, einem international führenden Hersteller von Armaturen und innovativen Lösungen für die Gebäudeinstallation mit weltweit über 450 Mitarbeitern
- Modernes Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
- Attraktive Vergütung nach Tarifvertrag Metall/Elektro NRW
- Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Externe Mitarbeiterberatung
- Corporate Benefits (Mitarbeiter-Vorteilsprogramm)
- Leistungsstarke Krankenzusatzversicherungen
- Exklusive Mitarbeiterkonditionen für private Versicherungen
- Angenehmes Arbeitsklima und ein sympathisches und offenes Team
- Sehr gute Verkehrsanbindung über die Autobahnen A 4 und A 45 – Autobahnkreuz Olpe
Das übernehmen Sie:
- Betreuung unserer Bestands- und Neukunden: Telefonischer und schriftlicher Kontakt, Beantwortung von Anfragen zu Produkten, Preisen und Lieferstatus
- Erstellung und Nachverfolgung von Angeboten
- Bearbeitung von Bestellungen und Überprüfung von Lieferterminen
- Klärung und Bearbeitung von Reklamationen
- Stetige Kontrolle von Umsätzen
Das bringen Sie mit:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung idealerweise im Bereich Sanitär, Heizung, Klima
- Berufserfahrung im Vertriebsinnendienst
- Sicherer Umgang mit MS-Office Produkten und Erfahrung mit ERP/CRM Systemen
- Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten im Kundenkontakt
- Ausgeprägte Serviceorientierung und Teamfähigkeit
- Selbstständige, präzise und strukturierte Arbeitsweise
- Ausgezeichnete deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bitte übermitteln Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins über unser Online Bewerbungsformular.
Willkommen. Bei SCHELL.
www.schell.eu