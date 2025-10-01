01.10.2025  Stellenangebot Alle News von SCHELL

SCHELL sucht Vertriebsbeauftragter NRW Nord (m/w/d)

Sie wollen beruflich durchstarten und dabei aktiv mitwirken, unseren Vertrieb zukunftssicher zu gestalten? Dann freuen wir uns genau auf Ihre Bewerbung.

SCHELL wäre kein international erfolgreiches Unternehmen ohne seine qualifizierten, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben mit ihrer Kompetenz und Innovationskraft SCHELL zu dem gemacht, was es heute ist. Bei SCHELL zu arbeiten heißt, im Team gemeinsam Neues zu schaffen und sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln.

Als marktführender Komplettanbieter von Armaturen und innovativen Lösungen für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume suchen wir kontinuierlich motivierte Azubis und erfahrene Talente, die die SCHELL Erfolgsgeschichte mit uns weiterschreiben.

Das erwartet Sie:

  • Unbefristete Festanstellung im Außendienst bei der SCHELL GmbH & Co. KG, einem international führenden Hersteller von Armaturen und innovativen Lösungen für die Gebäudeinstallation mit weltweit über 450 Mitarbeitern
  • Modernes Arbeitsumfeld 
  • Flexible Arbeitszeiten, soziale Leistungen (Willkommenspaket, Metallrente als betriebliche Altersversorgung, etc.)
  • Angenehmes Arbeitsklima und ein sympathisches und offenes Vertriebs-Team
  • Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Attraktive Vergütung
  • Firmen-PKW auch zur privaten Nutzung

Das übernehmen Sie:

  • Steigerung der Umsatzzahlen
  • Objektakquisition, -bearbeitung und -betreuung  von Planungs- und Ingenieurbüros, Sanitär- und Heizungsinstallateuren, SHK-Innungen und Verbänden, SHK Großhändlern, öffentlichen Auftraggebern, Wohnungsbaugesellschaften, etc.
  • Fachliche Beratung und Unterstützung bei der Erarbeitung von Planungen bei Objektausschreibungen sowie deren Nachverfolgung
  • Durchführung von Produkteinführungen und -schulungen vor Ort
  • Mitwirkung bei nationalen Messen 
  • Planung von Marketingmaßnahmen mit der Fachabteilung
  • Unterstützung beim Großhandel durch Umsatzrealisierung im Gebiet, Pflege und Ergänzung des Lagersortiments sowie Austausch mit den Objektabteilungen des Großhandels
  • Reklamationsabwicklung bei Großhandel und Handwerk
  • Präsentation und Funktionsdarstellung der SCHELL Produktgruppen

Das bringen Sie mit:

  • Abgeschlossene Ausbildung als Anlagenmechaniker (SHK)
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Außendienst der Sanitärbranche
  • Gute Präsentationsfähigkeit und Kommunikationsstärke
  • Gewandtes und sicheres Auftreten, Belastbarkeit und hohe fachliche Kompetenz
  • Wohnort im Verkaufsgebiet (Ostwestfalen)

Bitte übermitteln Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins über unser Online Bewerbungsformular.

Willkommen. Bei SCHELL.
www.schell.eu

