Sie wollen beruflich durchstarten und dabei aktiv mitwirken, unseren Vertrieb zukunftssicher zu gestalten? Dann freuen wir uns genau auf Ihre Bewerbung.

SCHELL wäre kein international erfolgreiches Unternehmen ohne seine qualifizierten, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben mit ihrer Kompetenz und Innovationskraft SCHELL zu dem gemacht, was es heute ist. Bei SCHELL zu arbeiten heißt, im Team gemeinsam Neues zu schaffen und sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln.



Als marktführender Komplettanbieter von Armaturen und innovativen Lösungen für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume suchen wir kontinuierlich motivierte Azubis und erfahrene Talente, die die SCHELL Erfolgsgeschichte mit uns weiterschreiben.

Das erwartet Sie:

Unbefristete Festanstellung im Außendienst bei der SCHELL GmbH & Co. KG, einem international führenden Hersteller von Armaturen und innovativen Lösungen für die Gebäudeinstallation mit weltweit über 450 Mitarbeitern

bei der SCHELL GmbH & Co. KG, einem international führenden Hersteller von Armaturen und innovativen Lösungen für die Gebäudeinstallation mit weltweit über 450 Mitarbeitern Modernes Arbeitsumfeld

Flexible Arbeitszeiten, soziale Leistungen (Willkommenspaket, Metallrente als betriebliche Altersversorgung, etc.)

Angenehmes Arbeitsklima und ein sympathisches und offenes Vertriebs-Team

Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Attraktive Vergütung

Firmen-PKW auch zur privaten Nutzung

Das übernehmen Sie:

Steigerung der Umsatzzahlen

Objektakquisition, -bearbeitung und -betreuung von Planungs- und Ingenieurbüros, Sanitär- und Heizungsinstallateuren, SHK-Innungen und Verbänden, SHK Großhändlern, öffentlichen Auftraggebern, Wohnungsbaugesellschaften, etc.

Fachliche Beratung und Unterstützung bei der Erarbeitung von Planungen bei Objektausschreibungen sowie deren Nachverfolgung

Durchführung von Produkteinführungen und -schulungen vor Ort

Mitwirkung bei nationalen Messen

Planung von Marketingmaßnahmen mit der Fachabteilung

Unterstützung beim Großhandel durch Umsatzrealisierung im Gebiet, Pflege und Ergänzung des Lagersortiments sowie Austausch mit den Objektabteilungen des Großhandels

Reklamationsabwicklung bei Großhandel und Handwerk

Präsentation und Funktionsdarstellung der SCHELL Produktgruppen

Das bringen Sie mit:

Abgeschlossene Ausbildung als Anlagenmechaniker (SHK)

Mehrjährige Berufserfahrung im Außendienst der Sanitärbranche

Gute Präsentationsfähigkeit und Kommunikationsstärke

Gewandtes und sicheres Auftreten, Belastbarkeit und hohe fachliche Kompetenz

Wohnort im Verkaufsgebiet (Ostwestfalen)

Bitte übermitteln Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins über unser Online Bewerbungsformular.

Willkommen. Bei SCHELL.

www.schell.eu