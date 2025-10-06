06.10.2025  Stellenangebot Alle News von SCHELL

SCHELL sucht Produktmanager (m/w/d)

Sie wollen Verantwortung übernehmen, Innovation vorantreiben und marktführende Produkte über den gesamten Lebenszyklus mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

SCHELL wäre kein international erfolgreiches Unternehmen ohne seine qualifizierten, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben mit ihrer Kompetenz und Innovationskraft SCHELL zu dem gemacht, was es heute ist. Bei SCHELL zu arbeiten heißt, im Team gemeinsam Neues zu schaffen und sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln.

Als marktführender Komplettanbieter von Armaturen und innovativen Lösungen für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume suchen wir kontinuierlich motivierte Azubis und erfahrene Talente, die die SCHELL Erfolgsgeschichte mit uns weiterschreiben.

Das erwartet Sie:

  • Unbefristete Festanstellung bei der SCHELL GmbH & Co. KG, einem international führenden Hersteller von Armaturen und innovativen Lösungen für die Gebäudeinstallation mit weltweit über 450 Mitarbeitern
  • Modernes Arbeitsumfeld 
  • Flexible Arbeitszeiten, soziale Leistungen (Willkommenspaket, Metallrente als betriebliche Altersversorgung, etc.)
  • Angenehmes Arbeitsklima, modernes Umfeld und ein offenes Team
  • Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Attraktive Vergütung nach Tarifvertrag Metall/Elektro NRW

Das übernehmen Sie:

  • Führen von Markt- und Wettbewerbsanalysen, inklusive Messe- und Kundenbesuchen im In- und Ausland
  • Aufbereitung von Erkenntnissen zu Trends, Preisen und Technologien
  • Aktives Produkt-Lifecycle-Management: Verkaufs- und Reklamationsdaten auswerten, Maßnahmen und Roadmap ableiten und deren Umsetzung steuern
  • Ausarbeitung belastbarer Produktanforderungspläne und Herbeiführen von Entscheidungen in Gremien
  • Erstellung/Briefing technischer und vermarktungsrelevanter Unterlagen; Mitwirkung an Messen
  • Wissen teilen: interne und externe Produktschulungen; enge Unterstützung von Vertrieb/Export bei technischen Fragen

Das bringen Sie mit:

  • Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Produktmanagement (Industrie/SHK oder technisch geprägte Produkte) mit nachweisbarer Erfolgsbilanz
  • Abgeschlossene Ausbildung idealerweise im Bereich  SHK und / oder Studium der Versorgungstechnik oder vergleichbar
  • Sicherer Umgang mit  MS-Office sowie  ERP/CRM; Erfahrung mit MS Visio/MS Project von Vorteil 
  • Versiert in der Analyse, Kommunikation und Abstimmung mit internen/externen Partnern 
  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (mind. C1 gemäß Europäischen Referenzrahmen)
  • Reisebereitschaft für Messen und Kundentermine, auch international

Bitte übermitteln Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins über unser Online Bewerbungsformular.

Jetzt bewerben

Willkommen. Bei SCHELL.
www.schell.eu

SCHELL GmbH & Co. KG
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Deutschland
Telefon:  02761 - 892-0
www.schell.eu
Anzeigen
DOYMA GmbH & Co
REHAU Building Solutions
Geberit Vertriebs GmbH
Hansa Armaturen GmbH
Thermosolar DE GmbH

DESTATIS:

30.09.2025

Gaspreise für Haushalte im 1. Halbjahr 2025 um 1,2 % gesunken
mehr

Importpreise im August 2025: -1,5 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Erwerbstätigkeit im August 2025 nahezu unverändert
mehr

Inflationsrate im September 2025 voraussichtlich +2,4 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Einzelhandelsumsatz im August 2025 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung