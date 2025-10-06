Sie wollen Verantwortung übernehmen, Innovation vorantreiben und marktführende Produkte über den gesamten Lebenszyklus mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

SCHELL wäre kein international erfolgreiches Unternehmen ohne seine qualifizierten, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben mit ihrer Kompetenz und Innovationskraft SCHELL zu dem gemacht, was es heute ist. Bei SCHELL zu arbeiten heißt, im Team gemeinsam Neues zu schaffen und sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln.



Als marktführender Komplettanbieter von Armaturen und innovativen Lösungen für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume suchen wir kontinuierlich motivierte Azubis und erfahrene Talente, die die SCHELL Erfolgsgeschichte mit uns weiterschreiben.

Das erwartet Sie:

Unbefristete Festanstellung bei der SCHELL GmbH & Co. KG, einem international führenden Hersteller von Armaturen und innovativen Lösungen für die Gebäudeinstallation mit weltweit über 450 Mitarbeitern

bei der SCHELL GmbH & Co. KG, einem international führenden Hersteller von Armaturen und innovativen Lösungen für die Gebäudeinstallation mit weltweit über 450 Mitarbeitern Modernes Arbeitsumfeld

Flexible Arbeitszeiten, soziale Leistungen (Willkommenspaket, Metallrente als betriebliche Altersversorgung, etc.)

Angenehmes Arbeitsklima, modernes Umfeld und ein offenes Team

Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Attraktive Vergütung nach Tarifvertrag Metall/Elektro NRW

Das übernehmen Sie:

Führen von Markt- und Wettbewerbsanalysen, inklusive Messe- und Kundenbesuchen im In- und Ausland

Aufbereitung von Erkenntnissen zu Trends, Preisen und Technologien

Aktives Produkt-Lifecycle-Management: Verkaufs- und Reklamationsdaten auswerten, Maßnahmen und Roadmap ableiten und deren Umsetzung steuern

Ausarbeitung belastbarer Produktanforderungspläne und Herbeiführen von Entscheidungen in Gremien

Erstellung/Briefing technischer und vermarktungsrelevanter Unterlagen; Mitwirkung an Messen

Wissen teilen: interne und externe Produktschulungen; enge Unterstützung von Vertrieb/Export bei technischen Fragen

Das bringen Sie mit:

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Produktmanagement (Industrie/SHK oder technisch geprägte Produkte) mit nachweisbarer Erfolgsbilanz

Abgeschlossene Ausbildung idealerweise im Bereich SHK und / oder Studium der Versorgungstechnik oder vergleichbar

Sicherer Umgang mit MS-Office sowie ERP/CRM; Erfahrung mit MS Visio/MS Project von Vorteil

Versiert in der Analyse, Kommunikation und Abstimmung mit internen/externen Partnern

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (mind. C1 gemäß Europäischen Referenzrahmen)

Reisebereitschaft für Messen und Kundentermine, auch international

Bitte übermitteln Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins über unser Online Bewerbungsformular.

