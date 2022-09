Die Modus Serie von Schell umfasst eine große Bandbreite an Armaturen: eine Dusch-Armatur mit Verbrühungs- und Verbrennungsschutz, Einhebel-mischer in Design- und Bügelvariante, wahlweise mit Basic-Kartusche oder Thermostat-Kartusche für zuverlässigen Verbrühungsschutz lieferbar, so-wie berührungslose Stand- oder Wandarmaturen mit der Möglichkeit zu Stagnationsspülungen. Sämtliche Armaturen der Modus Serie überzeugen durch ihre robuste Beschaffenheit und ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Bild: SCHELL GmbH & Co. KG