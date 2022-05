Schell: Neue, robuste Armaturen für Dusche und Waschtisch

Ob berührungslos als Stand- oder Wandarmatur, Einhebelmischer oder Dusch-Armatur mit Verbrühungsschutz – die Armaturen der Modus Familie überzeugen durch ihre robuste Beschaffenheit und ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Bilder: SCHELL GmbH & Co. KG

Robust, funktional, formschön und gleichzeitig preiswert – das sind die Anforderungen, die oft an die Ausstattung von öffentlichen Sanitärräumen gestellt werden. Mit den Armaturen der Modus Familie kann Schell diese optimal erfüllen. Hier hat der Spezialist für Armaturen und Lösungen im öffentlichen und halböffentlichen Sanitärraum nun sein Portfolio um zwei Neuheiten erweitert: das Schell Modus Brausethermostat und den Schell Modus Einhebelmischer mit zwei unterschiedlich gestalteten Hebelvarianten. Sie stellen die perfekte Ergänzung zu den 2021 eingeführtem elektronischen Armaturen Modus E dar. Auf der ifh Nürnberg wird die erweiterte Modus Familie nun das erste Mal einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Erste Dusch-Armatur der Modus Familie

Die neue Dusch-Armatur ist ideal für Kinder und Nutzer mit eingeschränktem Reaktionsvermögen. Im normalen Gebrauch lässt sich die Wassertemperatur bis auf 38°C einstellen, die Erhöhung auf maximal 43°C ist durch Knopfdruck auf die entriegelbare Temperatursperre möglich. Selbst bei Ausfall der Kaltwasserversorgung oder bei Druckschwankungen im System wird das Wasser nicht heißer als 43°C – so sorgt die ThermoProtect-Technologie für optimalen Verbrühungsschutz. Zusätzlich bietet die IsoBody-Technologie Verbrennungsschutz, denn das thermisch entkoppelte Gehäuse bleibt kühl. Das neue Modus Brausethermostat in zeitlosem Design punktet mit hochwertiger Haptik und durchdachter Gestaltung, insbesondere bei Griffen und Beschriftungen. Die Bedienung ist intuitiv und komfortabel. Eine passende Brausegarnitur oder Handbrause kann dazu bestellt werden.

Neue Einhebelmischer

Mit vier unterschiedlichen Varianten garantieren die neuen Modus Einhebelmischer die optimale Lösung für jeden Bedarf: Zur Auswahl stehen ein Design- und ein Bügelhebel, die jeweils mit der neuen Thermostat- oder einer Basic-Kartusche bestellt werden können. Dabei sorgt die innovative ThermoProtect-Technologie der Thermostat-Kartusche für einen optimalen Verbrühungsschutz. Verfügbar in zwei Varianten – mit jeweils unterschiedlichem Hebel – sind die Armaturen die perfekte Wahl für Räumlichkeiten, die von Kindern oder Nutzern mit eingeschränktem Reaktionsvermögen in Anspruch genommen werden.

Modus E: berührungslose Auslösung für optimale Nutzerhygiene

Die elektronischen Waschtisch-Armaturen von Modus E sind als Stand- und Wandauslauf-Armatur erhältlich. Die berührungslose Betätigung minimiert das Risiko von Schmierinfektionen. Regelmäßige Stagnationsspülungen unterstützen den Erhalt der Trinkwassergüte in (halb-)öffentlichen Gebäuden. So leisten sämtliche Modelle der Modus E ihren Beitrag zum Schutz von Nutzer- und Trinkwasserhygiene.

Modus E: Varianten für jeden Einsatz

Wie alle Mitglieder der Modus Familie ist auch Modus E dank robuster Metallausführung vandalengeschützt und damit optimal auf die Anforderungen in öffentlichen Bereichen ausgerichtet. Zusätzlich ist Modus E mit einer Sicherung gegen die bewusste Blockade des IR-Sensors ausgestattet, zum Beispiel durch Verkleben mit Kaugummi. Das ermöglicht den Einsatz auch an anspruchsvollen Orten.

Die Stand-Armatur der Modus E für Mischwasser, Modus E HD-M, verfügt über eine Heißwassersperre. Weitere Ausführungen sind für Kaltwasser erhältlich. Die Wandauslauf-Armaturen gibt es in zwei unterschiedlichen Auslauflängen (187 mm und 230 mm) für angenehmes Händewaschen an jedem Waschbecken. Durch Einsparungen bei Wasser- und Energieverbrauch unterstützen die Armaturen Modus E die ökologischen Gebäudezertifizierungen nach BREEAM und LEED. Für diese Zertifizierungen bietet SCHELL spezielle Strahlregler an.

Eine Familie – unterschiedliche Eigenschaften

Alle Modelle der Modus Familie verfügen über Rückflussverhinderer sowie Vorfilter. Sämtliche wasserführenden Bauteile sind selbstverständlich TrinkwV- bzw. UBA-konform. Die Armaturen überzeugen durch ihre robuste Beschaffenheit und ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Während Varianten mit Verbrühungsschutz besonders für Menschen mit eingeschränktem Reaktionsvermögen und Kinder konzipiert sind, unterstützen die elektronischen, berührungslosen Armaturen Modus E die Trinkwasser- und Nutzerhygiene. Designtechnisch aus einem Guss können alle Modus Produkte perfekt miteinander kombiniert werden.