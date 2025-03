Armaturenhersteller Schell wird auf der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft ISH 2025 in Frankfurt am Main seine neuesten Produktentwicklungen aus den Bereichen Trinkwasserhygiene, Healthcare und Wassersparen präsentieren. Vom 17. bis zum 21. März zeigt das Unternehmen an Stand C30 in Halle 3.0 ein vielseitiges Portfolio, das sowohl smarte Innovationen als auch bewährte Lösungen für die Ausstattung moderner, sicherer und hygienischer Sanitärräume umfasst. Eines der Highlights am Schell Messestand: die neue elektronische Armaturengeneration E² mit innovativer Sensortechnologie, integriertem Bluetooth® und dazugehöriger neuer App. Damit gelingt die Parametrierung und Durchführung von Stagnationsspülungen zum Erhalt der Trinkwassergüte in kleineren Liegenschaften noch einfacher und wirtschaftlicher.

25 Jahre nach Markteinführung der ersten elektronischen Schell Waschtisch-Armatur stellt Schell seine neueste Armaturengeneration E² vor. Schon damals Vorreiter, beweist der Hersteller mit den neuen Armaturenserien XERIS E², CELIS E² und PURIS E² erneut seine hohe Expertise und Zukunftsfähigkeit. Dank werkseitig integriertem Bluetooth® ermöglichen die Armaturen eine intuitive Steuerung mithilfe der dazugehörigen neuen App. Ganz nach dem Motto „Einfach verbunden“ gewährleistet diese neue Systemlösung eine unkomplizierte Parametrierung und Inbetriebnahme. Darüber hinaus lassen sich Stagnationsspülungen zum Erhalt der Trinkwassergüte nach Terminserie planen, und man kann zwischen vier verschiedenen Betriebsmodi wechseln oder Batteriestatus, Störmeldungen und Protokolle einsehen – all das ist in Sekundenschnelle und mit wenigen Klicks via App möglich. Mit dem neu entwickelten ToF-Sensor (Time of Flight) setzt Schell zudem auf eine hochpräzise und störungsfreie Auslösung, unabhängig von Lichtreflexen. Ihr zeitloses Design, die robuste Ganzmetallausführung und mechanische bzw. thermostatische Heißwasserbegrenzung machen die elektronischen Waschtisch-Armaturen der neuen Generation E² zu einer ästhetischen, sicheren und hygienischen Lösung für den Erhalt der Trinkwassergüte, speziell in kleineren Gebäudekomplexen mit einer überschaubaren Anzahl von Armaturen.

In größeren Liegenschaften bleibt das weltmarktführende Schell Wassermanagement-System SWS weiterhin der unangefochtene Standard, wenn es um hocheffizientes, hygienisches und zeitgemäßes Wassermanagement geht. Mithilfe des Cloud-Service SMART.SWS können Betreiber und Facility Manager jederzeit ortsunabhängig, gebäudeübergreifend und übersichtlich auf Echtzeitdaten aller Gebäude zugreifen und die vernetzten Armaturen überwachen – eine immense Erleichterung beim Management großer und mehrerer Gebäude und bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Healthcare und Wassersparen als weitere Kernkompetenzen von Schell

Darüber hinaus präsentiert Schell auf der ISH 2025 neue Produkte im Healthcare-Sektor und reagiert damit auf den gestiegenen Bedarf an barrierefreien Sanitärlösungen im Gesundheitswesen: Die erweiterte MODUS-Serie wartet mit neuen Varianten auf, die durch erhöhte Ergonomie, Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit überzeugen. So ist der neue MODUS CARE Einhebelmischer mit optimierten Griffvarianten und integriertem Verbrühungsschutz erhältlich – perfekt abgestimmt auf die hohen Ansprüche in Kliniken, Seniorenheimen und barrierefreien sowie altersgerechten Sanitärräumen.

Ein weiterer Schwerpunkt am Schell Messestand liegt auf Lösungen zur Wasser- und Energieeinsparung. So sparen berührungslose Schell Waschtisch-Armaturen im Vergleich zu konventionellen Einhebelmischern bis zu 70 Prozent Wasser und somit auch viel Energie. Zur schnellen Nachrüstung von Armaturen kommen die bewährten Schell Eckventile zum Einsatz, die dank ihrer Regulierfunktion den Verbrauch um bis zu 40 Prozent senken können. Damit unterstreicht Schell seine führende Rolle bei der Entwicklung nachhaltiger Produkte, passend zum diesjährigen ISH-Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“.

Schell freut sich, am Stand C30 in Halle 3.0 zahlreiche Besucher willkommen zu heißen und seine vielfältigen Produktneuheiten und bewährten Lösungen hautnah vorzustellen.