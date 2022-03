Pressemeldung

Neue Produktlösungen zur Unterstützung der Nutzer- und Trink-wasserhygiene zeigt Schell auf der ifh Nürnberg in Halle 7, Stand 7.319: so zum Beispiel das Brausethermostat Modus, die Waschtisch-Armatur Modus mit Designhebel, die Waschtisch-Armatur mit Bügelhebel sowie das Spülkasten-Modul Montus Flow (v.l.nr.). Bild: Schell GmbH & Co. KG

Mit zahlreichen Innovationen und intelligenten Lösungen, die den Erhalt der Trinkwassergüte unterstützen, präsentiert sich der Armaturenhersteller Schell auf der ifh Nürnberg, Halle 7, Stand 7.319. „Unsere Besucher können sich auf ganz neu entwickelte Lösungen sowie auf bereits 2021 im Markt eingeführte und bewährte Produkte freuen, die wir hier zum ersten Mal live einer breiten Öffentlichkeit zeigen dürfen“, so Andrea Bußmann, Geschäftsführerin Marketing, Vertrieb und Produktmanagement.

Auch das Anfang 2022 eingeführte und nun auf der Messe erstmals öffentlich präsentierte Eckventil-Thermostat stellt verlässlichen Verbrühungsschutz, unter anderem in besonders sensiblen Einsatzbereichen, wie zum Beispiel Kindergärten, Seniorenheimen oder Krankenhäusern, sicher. Dank seiner praxisgerechten Bauform und durchdachter Anschlusssets ist es auch bei beengten Einbausituationen, wie unter Kinderwaschtischen, einfach zu montieren.

Trinkwasserhygiene über alle wesentlichen Entnahmestellen

Ganz neu im Sortiment ist das WC-Spülkasten-Modul Montus Flow. Mit Option zur Stagnationsspülung unterstützt es den regelmäßigen Wasseraustausch und trägt damit maßgeblich zum Erhalt der Trinkwassergüte gemäß VDI 6023 bei. Die bereits mehrfach prämierte, berührungslose Küchenarmatur Grandis E sorgt für Nutzer- und Trinkwasserhygiene. Dabei macht die besondere Kombination aus Einhebelmischer und Infrarot-Auslösung Grandis E so hygienisch und komfortabel für den Nutzer. Gemeinsam erweitern Montus Flow und Grandis E das SWS- und SSC-kompatible Sortiment an innovativen Lösungen zum Erhalt der Trinkwassergüte. Damit stehen Stagnationsspülungen an allen relevanten Entnahmestellen in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen zur Verfügung – mit den Systemlösungen SWS und SSC sogar automatisiert.