Praktisch bei Minusgraden: Die frostsichere Außenwandarmatur POLAR II von Schell macht kostenintensiven Schäden durch Frost ein Ende, denn die gesamte Armatur wird nach jedem Schließen automatisch vollständig entleert. Bild: Schell GmbH & Co. KG

Viele Verbraucher pflegen während der Sommermonate hingebungsvoll ihren Garten. Was dabei jedoch regelmäßig vergessen wird: vor Einsetzen der kalten Jahreszeit die Außenwandarmaturen abzustellen und zu entleeren. Die damit verbundenen Wasserschäden sind für viele Bauherren, Haus- und Gartenbesitzer eine unliebsame Überraschung – erst recht, wenn aufwändige Sanierungsarbeiten am Gebäude die Folge sind. Der gezielte Hinweis eines SHK-Fachhandwerkers kann hier großen Schaden vermeiden. Mit einer sachkundigen Beratung können sich Sanitärfachhandwerker außerdem ein profitables Zusatzgeschäft erschließen. Der Einsatz der frostsicheren Außenwandarmatur POLAR II von Schell verhindert Frostschäden an Wasserleitungen auf effektive Weise. Die ausgereifte Technik eignet sich bei Neubauten und Nachrüstarbeiten im Bestand – und das bei schneller und einfacher Installation.

Bei POLAR II sorgt ein intelligentes Feature für Frostschutz: Sobald das Ventil geschlossen wird, entleert sich die gesamte Außenwandarmatur über eine innenliegende Belüftungstechnik von selbst. So ist die Wasserentnahme an der Außenzapfstelle auch im tiefsten Winter problemlos möglich. Äußere Einflüsse wie Laub, Staub und Pollenflug beeinträchtigen die vollständige Entleerung nicht.

Qualitätsprodukt „Made in Germany“

Die Außenwandarmatur POLAR II besteht aus verchromtem Messing gemäß TrinkwV in gewohnter Schell Qualität. Die matt verchromte Oberfläche der Wanddurchführung und die Schutzummantelung, die den Kontakt zum Mauerwerk verhindert, schützen vor Verschleiß und Korrosion. Das innenliegende Belüftungsventil befindet sich im hinteren Drittel der Außenwand. Es wird in Verbindung mit dem eingangsseitigen Rückflussverhinderer beim Schließen der Armatur aktiviert. Hierbei öffnet sich das Belüftungsventil und das Wasser kann entweichen, während Luft nachströmt. So ist die Außenwandarmatur während der gesamten Kälteperiode gegen Einfrieren geschützt. Voraussetzung für eine 100prozentige Funktionalität der Armatur ist allerdings, dass ein eventuell angeschlossener Schlauch bei Frostgefahr abgenommen wird.

Die hochwertige O-Ring-Dichtung von POLAR II ist trinkwassergeeignet nach KTW-Leitlinie und auf einen dauerhaft zuverlässigen Einsatz ausgelegt. Muss der O-Ring am Ventilsitz trotzdem einmal ausgewechselt werden, so geschieht dies durch einfaches Herausziehen der Spindeleinheit. Der Wartungsaufwand ist sehr gering, da alle Teile von außen gut zugänglich sind.

Schell POLAR II kann nachgerüstet werden

Die frostsichere Außenwandarmatur POLAR II gibt es als Installationsbausatz für den Rohbau (Schell POLAR II Set) und als einbaufertige Variante für die Nachrüstung an einer bestehenden Außenwand (Schell POLAR II). Ein Anschluss der DVGW-zertifizierten Armatur erfolgt beim Rohbauset über Versorgungsleitungen mit G½ Gewindeanschluss. Die Komplettlösung für den nachträglichen Wandeinbau hat einen integrierten Kupferrohrstutzen mit 15 mm Durchmesser. Bei beiden Ausführungen erleichtert das stufenlos ablängbare Rohr ein müheloses, millimetergenaues Anpassen: Hierbei wird die Wanddurchführung mit der beiliegenden Ablänglehre nach der Montage auf die richtige Länge gekürzt.

Die erforderliche Mauerstärke beträgt bei der Installation der POLAR II mindestens 200 Millimeter. Das POLAR II Set eignet sich für Mauerstärken von 200 bis 500 Millimeter. Die Schell Außenwandarmatur wird mit ergonomischem „Comfort“-Bediengriff und Steckschlüsseloberteil geliefert. Ein abschließbarer „Secur“-Griff verhindert den unerwünschten Zugriff Dritter auf das Wasser an der Entnahmestelle. Er schützt somit effektiv vor Wasserverschwendung und ist als Zubehör erhältlich.

Weitere Informationen unter www.schell.eu. Zusätzlich werden Funktion und Montage des POLAR II Sets sehr anschaulich auf www.youtube.com/SchellArmaturen dargestellt.