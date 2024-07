Zum 1. Juli 2024 hat Oliver Berghof die Position des Marketingleiters bei der Schell GmbH & Co. KG übernommen, einem führenden Anbieter von Armaturen und Sanitärlösungen. Berghof ist bereits seit 15 Jahren für Schell tätig und hat in den vergangenen Jahren als stellvertretender Marketingleiter maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen.

Vor seiner Zeit bei Schell sammelte Berghof bereits rund zehn Jahre Erfahrung in verschiedenen Kommunikations- und Digitalagenturen und bringt damit umfassende Expertise im Marketingbereich mit. Er tritt die Nachfolge von Jens Gebers an, der nach 17 Jahren bei Schell und einer jahrzehntelangen Karriere in der Sanitärindustrie Ende Juli in den Ruhestand gehen wird. „Wir freuen uns, dass wir mit Oliver Berghof einen erfahrenen und kompetenten Nachfolger aus den eigenen Reihen gewinnen konnten“, so Andrea Bußmann, Geschäftsführerin Marketing, Vertrieb und Produktmanagement. „Olivers langjährige Erfahrung und seine umfangreichen Kennnisse werden dazu beitragen, unser Unternehmen weiter zu stärken und unsere führende Position im internationalen Markt auszubauen.“

Mit Oliver Berghof tritt ein Experte für digitale Transformation als Marketingleiter an, der die Digitalisierung des Armaturenherstellers maßgeblich vorangetrieben hat und auch in Zukunft voranbringen wird. „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen. Mein Ziel ist es, unsere starke Marke Schell zukunftsorientiert, kundenzentriert und nachhaltig weiterzuentwickeln“, so Oliver Berghof zu seiner neuen Aufgabe.