Wer Badezimmer oder Sanitärraum neu ausstatten möchte, kann heute aus einem schier endlosen Angebot an Produkten verschiedenster Sanitäranbieter wählen. Doch welche Marke bietet sowohl hochwertige Qualität, ein top Preis-Leistungs-Verhältnis und ist zugleich vertrauenswürdig? Da niemand diese Fragen besser beantworten kann, als diejenigen, die tagtäglich mit Sanitärprodukten arbeiten, hat die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien die Profis aus dem Fachhandwerk befragt: Über 290 Interviews und mehr als 15.000 Einzelbewertungen geben in der neuen Studie „Deutschlands Beste Marken 2023/24“ Aufschluss über die Lieblings-Sanitärmarken der SHK-Profis. Armaturenhersteller Schell wurde von den Studienteilnehmern in die Top 10 der beliebtesten Marken gewählt und mit dem DtGV-Siegel „Herausragende Gesamtwertung“ ausgezeichnet. In der Produktgruppe Waschtisch-Armaturen – einem Spezialgebiet des sauerländischen Unternehmens – erreichte Schell das Siegertreppchen: Platz 3 und das in allen drei Bewertungskategorien „Zufriedenheit“, „Preis/Leistung“ sowie „Vertrauen“.

Erklärtes Ziel des unabhängigen Marktforschungsinstituts DtGV ist es, Verbraucher durch objektive Analysen bei der Entscheidung für Produkte und Services in unterschiedlichen Branchen zu unterstützen. Auch die aktuelle Verbraucherstudie „Deutschlands Beste Marken 2023/34 – Lieblingsmarken der Profis: Sanitärbedarf“ wurde durchgeführt, um Kunden bestmögliche Orientierung im stetig wachsenden Bereich Sanitärausstattung zu geben. Hierzu wurden 292 Online-Interviews mit SHK-Fachhandwerkern geführt, die Einzelbewertungen in insgesamt sieben Produktgruppen abgeben konnten. Ob Badewannen & Duschen, Badmöbel, Duschabtrennungen oder Waschtisch-Armaturen: In jeder Untergruppe wurden die Aspekte „Zufriedenheit“, „Preis/Leistung“ und „Vertrauen“ gesondert bewertet, um die Entscheidungsfindung für eine Marke so einfach und fundiert wie möglich zu gestalten.

Schell überzeugt Sanitärprofis aus dem Fachhandwerk

Nur die besten 20 Prozent der insgesamt 39 Sanitärmarken erhielten das DtGV-Siegel „Herausragend“ – so auch der Armaturenhersteller Schell, der es in der SHK-Profi-Studie auf Rang 6 der Lieblingsmarken im Sanitärbedarf schaffte. Ein im wahrsten Sinne ausgezeichnetes Ergebnis erreichte das Unternehmen auch in der Produktkategorie Waschtisch-Armaturen: Die befragten Fachhandwerker waren vom vielfältigen und hochwertigen Armaturensortiment absolut überzeugt und wählten Schell in allen Bewertungskategorien auf Platz 3 von 39. Andrea Bußmann, Geschäftsführerin Marketing, Vertrieb und Produktmanagement bei Schell, ist mit dem Ergebnis der Verbraucherstudie sehr zufrieden: „Die herausragende Bewertung ist für uns nicht nur Bestätigung dafür, dass die Marke Schell im Fachhandwerk höchstes Ansehen und Vertrauen genießt, sondern zugleich ein Ansporn, unsere Produkte und Services für unsere Kunden stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern.“