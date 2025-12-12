Die ISO 50001 Zertifizierung von SCHELL zeigt, dass das Unternehmen seine Energieeffizienz nachhaltig verbessert.
12.12.2025  Pressemeldung Alle News von SCHELL

SCHELL erhält ISO 50001 Zertifizierung für Energiemanagement

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz „Made in Germany“

Effizientes Energiemanagement wird für Unternehmen immer wichtiger – sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus ökologischen Gründen. SCHELL geht mit gutem Beispiel voran: Der Armaturenhersteller aus Olpe hat erfolgreich ein Energiemanagementsystem (EnMs) nach ISO 50001 eingeführt und zertifizieren lassen. Das Zertifikat gilt für alle Standorte.

Ein systematisches Energiemanagement spielt eine zentrale Rolle für den wirtschaftlichen und nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens. Es ermöglicht, den Energieverbrauch gezielt zu steuern, Ressourcen effizient einzusetzen, Kosten zu senken und gleichzeitig Umweltbelastungen zu reduzieren. Mit der ISO 50001 Zertifizierung dokumentiert SCHELL, dass das Unternehmen seine Energieeffizienz nachhaltig verbessert. Die Basis für dieses Vorhaben bildet ein klar strukturiertes Energiemanagementsystem. Es beginnt mit der Entwicklung einer Energiepolitik sowie einer umfassenden Analyse des Energieverbrauchs. Darauf aufbauend werden Maßnahmen zur Effizienzsteigerung geplant und umgesetzt. Durch regelmäßige Überprüfung und kontinuierliche Optimierung stellt SCHELL sicher, dass die Energieeffizienz im Unternehmen dauerhaft gesteigert wird.

Mitarbeitende als Schlüssel zum Erfolg
Energiemanagement ist Teamarbeit: Alle Mitarbeiter und Führungskräfte spielen eine entscheidende Rolle. „Wir möchten nicht nur unseren Energieverbrauch und unsere Kosten senken, sondern vor allem eine Kultur der Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen verankern. Jeder Beitrag zählt – von den Ideen unserer Mitarbeiter bis zur täglichen Umsetzung in den Abläufen. Gemeinsam werden wir effizienter, nachhaltiger und zukunftsfähiger“, betont Andreas Ueberschär, Geschäftsführer Produktion, Technik, Finanzen bei SCHELL.

Nachhaltigkeit sichtbar machen
Die Einführung des Energiemanagementsystems nach ISO 50001 bestätigt, dass SCHELL systematisches Energiemanagement nicht nur als Ziel, sondern als gelebte Praxis versteht. Sie unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Energie effizient einzusetzen, die Umwelt zu schützen und Maßstäbe für eine nachhaltige Zukunft zu setzen.

SCHELL GmbH & Co. KG
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Deutschland
Telefon:  02761 - 892-0
www.schell.eu
