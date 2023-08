Vor über 75 Jahren war das Eckventil des Armaturenherstellers Schell eine echte Innovation – heute gehört es zu den Klassikern der Eckventile und wurde über 750 Millionen Mal verkauft. Als Weltmarktführer im Bereich Eckventile entwickelt Schell seine Produkte stetig weiter, um passgenaue und zeitgemäße Lösungen für vielseitige Einsatzbereiche bieten zu können. Ob Verbrühungsschutz, Probennahme, Filterfunktion oder mit Temperaturfühler – das umfangreiche Sortiment an Spezial-Eckventilen deckt die gesamte Bandbreite an Montage- und Normanforderungen ab.

Jede Sekunde werden irgendwo auf der Welt zwei Eckventile von Schell verkauft. Sie stehen seit jeher für robuste und hochwertige Qualität „made in Germany“. Allen gemeinsam ist die einfache Montage und besondere Langlebigkeit. Optimal einreguliert tragen sie außerdem zu einem schonenden Umgang mit der wertvollen Ressource Trinkwasser bei und senken den Wasserverbrauch ohne Komfortverzicht um bis zu 40 Prozent. Die Spezial-Eckventile von Schell können noch weitaus mehr als das: Ihre Funktionen wurden auf die wachsenden Anforderungen des Markts zugeschnitten und können am Waschtisch den entscheidenden Unterschied machen. Fünf innovative Lösungen für unterschiedliche Herausforderungen werden hier vorgestellt.

Optimaler Armaturenschutz mit Filter-Eckventilen

Schmutzpartikel und Kalkrückstände, die mit dem Trinkwasser durch das Leitungsnetz ausgespült werden, können auf Dauer erheblichen Schaden an Armaturen verursachen. Schell Filter-Eckventile schützen Armaturen, indem sie die schädlichen Partikel zurückhalten. Der im Eckventil sitzende Filter kann unkompliziert ausgebaut und unter fließendem Wasser gereinigt werden. So tragen die Schell Spezial-Eckventile mit Filter optimal zum Schutz, zur Langlebigkeit und zur Nachhaltigkeit von Armaturen bei.

Zuverlässiger Verbrühungsschutz mit dem Eckventil-Thermostat

Hohe Wassertemperaturen und das damit einhergehende Risiko einer Hautschädigung durch Verbrühung sind vor allem für Menschen mit eingeschränktem Reaktionsvermögen gefährlich. Das Schell Eckventil-Thermostat bietet zuverlässigen Verbrühungsschutz und eignet sich daher insbesondere für sensible Einsatzbereiche wie Kindergärten, Seniorenheime oder Krankenhäuser. Durch seine praxisgerechte Bauweise mit drei intelligent positionierten Anschlussstutzen lässt sich das Ventil selbst unter beengten Einbaubedingungen – beispielsweise an Kinderwaschtischen - unkompliziert montieren. Zudem eignet es sich ideal auch zum Nachrüsten. Ein passendes Montageset, als starre oder flexible Ausführung erhältlich, unterstützt die einfache Montage zusätzlich. Das Eckventil-Thermostat sorgt dafür, dass die Temperatur am Auslauf konstant beim individuell voreingestellten Wert gedeckelt wird und bietet zuverlässigen Verbrühungsschutz nach EN 1111 – sogar bei Ausfall der Kaltwasserleitung.

Das baulich optimierte Eckventil-Thermostat von Schell bietet zuverlässigen Verbrühungsschutz – sogar bei Ausfall der Kaltwasserleitung. Bild: SCHELL GmbH & Co. KG

Kombi-Eckventile: Die clevere 2-in-1-Lösung

Eckventil und Geräteanschluss-Armatur in einem? Die Schell Kombi-Eckventile vereinen die Vorteile beider Produkte und ermöglichen so den gleichzeitigen Betrieb einer Waschtisch- bzw. Spültischarmatur und einer Wasch- bzw. Spülmaschine. Erhältlich in unterschiedlichsten Varianten und mit vielfältigen Ausstattungsmerkmalen, bieten die Kombi-Eckventile für jede Anschlusssituation eine passgenaue Lösung. Durch Kombination von Rückflussverhinderer Typ (EB) und Rohrbelüfter Typ (HB) ist zudem die Absicherung der Installation nach EN 1717 gegeben.

Systemische Untersuchung leicht gemacht: Das Probenahme-Eckventil

Das Schell Probenahme-Eckventil wurde speziell zur systemischen Untersuchung innerhalb öffentlicher und gewerblicher Sanitärräume entwickelt und ermöglicht die Entnahme von Trinkwasserproben nach DIN EN ISO 19458. Durch die konstante Durchströmung des Eckventils zur Auslaufarmatur kann eine Aussage über die Wasserqualität innerhalb der Trinkwasser-Installation getroffen werden. So können Betreiber ihrer Verpflichtung zur Untersuchung nachkommen. Wie alle Schell Eckventile ist auch das Probenahme-Eckventil besonders einfach zu montieren. Es steht in zwei Ausführungen, zur Erst-Installation oder für die Nachrüstung auf ein bestehendes Eckventil, zur Verfügung.

Das Schell Eckventil COMFORT PT: Temperaturfühler zum Erhalt der Trinkwassergüte

Mit dem eingebauten Temperaturfühler ist das klassische Eckventil fit für die Zukunft. Das Schell Eckventil Comfort PT wird unter dem Waschtisch der Entnahme-Armatur installiert und misst die Temperatur des Trinkwassers kurz vor dem Eintritt in die Armatur jeweils an der Kalt- und Warmwasser-Leitung. Die Informationen werden an das Schell Wassermanagement-System SWS weitergeleitet. Bei einer Über- oder Unterschreitung der jeweils in den Kaltwasser- und Warmwasserleitungen einzuhaltenden Temperaturen, werden Stagnationsspülungen automatisch via SWS eingeleitet.

Ob Armaturenschutz, Verbrühungsschutz, Probenahme oder Temperaturmessung – die Spezial-Eckventile von Schell bieten stets eine unkomplizierte, flexible und zeitgemäße Lösung, die ideal auf die besonderen Normanforderungen der Branche und für vielfältige Einsatzbereiche zugeschnitten wurde. Neben weiteren Spezial-Eckventilen für unterschiedlichste Herausforderungen wird das umfangreiche Eckventil-Portfolio von Schell durch passendes Montagezubehör sowie eine Auswahl an formschönen Design-Eckventilen optimal abgerundet.

Kurzinterview mit Dr. Oliver Fontaine, Leiter Produktmanagement bei Schell:

Bei welchen Anforderungen/Herausforderungen bieten die Spezial-Eckventile Unterstützung?

Dr. Oliver Fontaine: Schell Spezial-Eckventile werden dank intelligenter Funktionen unterschiedlichsten Anwendungsbereichen gerecht: Filter-Eckventile schützen Waschtisch-Armaturen langfristig vor schädlichen Rückständen im Leitungsnetz. Für zuverlässigen Verbrühungsschutz sorgt das Schell Eckventil-Thermostat. Das clevere Kombi-Eckventil vereint die Funktionen eines Eckventils und einer Geräteanschluss-Armatur in einem Produkt. Unterstützung bei der systemischen Untersuchung erhalten Nutzer mit dem Probenahme-Eckventil. Das Schell Eckventil Comfort PT misst dank eingebauter Temperaturfühler die Trinkwassertemperatur.

Welchen Beitrag leisten Schell Eckventile zur Nachhaltigkeit? (Wasserverbrauch, Langlebigkeit, Schutz der Armaturen etc.)

Dr. Oliver Fontaine: Wenn Schell Eckventile optimal einreguliert werden, kann damit der Wasserverbrauch um bis zu 40 Prozent gesenkt werden. Einen weiteren Vorteil, den alle Eckventile von Schell bieten, ist ihre besondere Robustheit und Langlebigkeit – auch das zahlt auf die Nachhaltigkeit ein. Eckventile mit Filter schützen darüber hinaus Waschtisch-Armaturen nachhaltig vor Schäden und sorgen so dafür, dass diese langfristig funktional im Einsatz sind. Last but not least wird unser Klassiker aus recyclebarem Messing hergestellt und ist somit bereits aus Materialsicht von Beginn an nachhaltig

Durch welche qualitativen Eigenschaften zeichnen sich Eckventile von Schell aus?

Dr. Oliver Fontaine: Schell Eckventile werden aus hochwertigem Messing konform zur Trinkwasserverordnung hergestellt. Alle Eckventile punkten zudem nicht nur mit ihrer Robustheit und Langlebigkeit, sondern auch durch hohe Montagefreundlichkeit.

An welchen Armaturen ist die Installation von Probenahme-Eckventilen notwendig?

Dr. Oliver Fontaine: Spezielle Probenahme-Ventile sind im Regelwerk der Trinkwasserverordnung nicht vorgeschrieben, an vielen Stellen jedoch sinnvoll und manchmal sogar unverzichtbar. Bei zentraler Trinkwassererwärmung gehören sie zum Beispiel idealerweise in den Vorlauf des Trinkwassers warm und ein weiteres in den Rücklauf der Warmwasserzirkulation. Weiterhin ist eine Installation eines Probenahme-Eckventils sinnvoll bei Armaturen, bei denen konstruktionsbedingt immer gemischtes Trinkwasser warm und Trinkwasser kalt in einem nicht definierten Verhältnis am Auslauf ansteht.