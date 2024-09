Bild: Schell GmbH & Co. KG

Zum 1. August 2024 hat Benjamin Kraus die Leitung des Produktmanagements bei der Schell GmbH & Co. KG, einem führenden Anbieter von Armaturen und Sanitärlösungen, übernommen.

Mit Benjamin Kraus, der die Nachfolge von Dr. Oliver Fontaine antritt, übernimmt ein ausgewiesener Experte die Leitung des Produktmanagements bei Schell. Schon seit Beginn ist Innovationsmanagement der Schwerpunkt seiner beruflichen Karriere. Seit vielen Jahren in der Sanitärindustrie zuhause bringt der gelernte Diplom-Wirtschaftsingenieur sowohl umfangreiche Branchenkenntnis als auch tiefgehende Expertise im Produktmanagement mit. So war er rund zehn Jahre bei der Grohe AG in verschiedenen leitenden Positionen des Produktmanagements tätig, zuletzt als Leiter des Produktmanagements der Sparte Lixil Emena. Seit Anfang August stellt sich der gebürtige Hesse nun seiner neuen beruflichen Herausforderung. Schon früh entdeckte der 42-Jährige seine Leidenschaft für das Thema Wasser – eine ideale Grundlage für seine neue Position beim Olper Familienunternehmen Schell, wo Trinkwasserhygiene zu den Kernkompetenzfeldern gehört.

Motiviert und zielstrebig blickt Kraus in die Zukunft: „Als proaktiver Impulsgeber möchte ich innovative Produktlösungen entwickeln, die nicht nur den aktuellen Markt- und Kundenanforderungen optimal gerecht werden, sondern auch zukünftige Trends prägen“, fasst Kraus zusammen. Besonders freut er sich darauf, gemeinsam mit einem erfahrenen und engagierten Produktmanagement-Team weiterzuwachsen, um durch vorausschauendes Handeln und Offenheit für Veränderungen den Wettbewerbsvorsprung optimal zu sichern.

„Mit Benjamin Kraus ist die Leitung unseres Produktmanagementteams optimal besetzt. Er besitzt sowohl hohes technisches Know-how als auch strategische Planungskompetenz. Wir sind sehr froh, Benjamin an Bord zu haben.“, so Andrea Bußmann, Geschäftsführerin Marketing, Vertrieb und Produktmanagement bei Schell.