Zur Eröffnung des neuen Niederlassungsstandortes in Wien durchschnei-det Walter Berger (2.v.r.), Geschäftsführer Schell Austria Armaturen, das symbolische rote Band. An seiner Seite: Andrea Schell (li), Gesellschafterin und Geschäftsführerin Finanzen und Personal der Schell GmbH & Co. KG, Andrea Bußmann (re), Geschäftsführerin Vertrieb, Marketing und Produkt-management, Andreas Ueberschär (Mitte), Geschäftsführer Technik und Produktion, sowie Klaus Elischewski (2.v.l.), ebenfalls Geschäftsführer Schell Austria Armaturen. Bild: SCHELL GmbH & Co. KG

Im Jahre ihres 90-jährigen Firmenjubiläum und nach vielen Jahren der erfolgreichen Präsenz hat der international aufgestellte Armaturenherstellers Schell in Österreich die Schell Austria Armaturen GmbH mit den beiden Geschäftsführern Walter Berger und Klaus Elischewski gegründet. Am 2. Juni wurde das neue Vertriebsbüro mit integriertem Showroom auf der Ignaz-Köck-Straße im 21. Wiener Gemeindebezirk in zentraler Lage feierlich eröffnet. Der 220 Quadratmeter große Firmensitz dient auch als Schulungszentrum, in dem die elektronischen Armaturen, Dusch- und Sanitärsysteme in ihrer Vernetzung mit dem Schell Wassermanagementsystem SWS live in Funktion vorgeführt werden können.

Das 4-köpfige Schell-Team der österreichischen Niederlassung besteht aus dem Geschäftsführer Walter Berger, zwei Außendienstmitarbeitern sowie einer Innendienstmitarbeiterin. Unterstützt wird das Team durch Klaus Elischewski, Leiter des internationalen Vertriebs der Schell GmbH & Co. KG und ebenfalls Geschäftsführer der Schell Austria Armaturen GmbH, sowie Jens Dohmann, Export Manager Western Europe bei der Schell GmbH & Co. KG.

Das Team der Schell Austria Armaturen GmbH ist bekannt für seinen exzellenten Inhouse-Service. Es bietet Beratung bei der Planung von Bauvorhaben, betreut seine Kunden engmaschig während der Ausschreibungs- und Bauphase und leistet einen umfassender After-Sales-Service.



Neue Bauvorhaben mit innovativen Schell Produkten ausstatten

„Auch in Zukunft setzen wir unsere Priorität auf unsere innovativen Produkte. Unser Ziel: neue Bauvorhaben gewinnen, die wir mit elektronischen Armaturen, Dusch- und Sanitärsystemen sowie dem Wassermanagementsystem SWS, ergänzt durch den Online-Service SMART.SWS, ausstatten können. Dafür arbeiten wir eng mit Planern, Installateuren und dem Großhandel zusammen“, fasst Walter Berger zusammen. Außerdem sollen die bestehenden Kundenbeziehungen sowie das klassische Geschäft mit den Schell Eck- und Geräteanschlussventilen weiter ausgebaut werden.