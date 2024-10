Am 13. November 2024 findet in Steinhagen ein ganztägiges Seminar zum Thema "Schallschutz in der Gebäudetechnik gemäß DIN 4109" statt. Von 9:00 bis 16:30 Uhr werden renommierte Experten von ROCKWOOL, DALLMER, PAM BUILDING und Jung Pumpen die aktuellen Anforderungen und kritischen Aspekte in der Planung und Ausführung des Schallschutzes erörtern. Dieses Seminar richtet sich an Architekten, SHK-Installateure, Mitarbeiter des Großhandels und Planer. Für die Teilnahme werden 8 DENA-Fortbildungspunkte vergeben.

Am darauffolgenden Tag, dem 14. November 2024, können Sie sich online zum Thema "Brandschutzlösungen von gebäudetechnischen Anlagen" weiterbilden. In der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr vermitteln Fachleute von Isover, PAM BUILDING und Kaimann ihr Expertenwissen zu brandschutzsicheren und energieeffizienten Leitungs- und Lüftungsanlagen. Der Fokus liegt dabei auf der Einhaltung von Normen und Richtlinien sowie auf wirtschaftlichen Aspekten und dem Einsatz brandschutztechnischer und energieeffizienter Systeme. Für dieses Webinar werden 6 DENA-Fortbildungspunkte vergeben.

Beide Veranstaltungen bieten Ihnen die Gelegenheit, Ihr Fachwissen auf den neuesten Stand zu bringen und sich mit aktuellen Entwicklungen in der Gebäudetechnik vertraut zu machen.

Für detaillierte Informationen und zur Anmeldung nutzen Sie bitte folgende Links:

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr berufliches Profil zu stärken und wertvolle DENA-Fortbildungspunkte zu sammeln.