Pressemeldung

Nur noch wenige Tage, dann startet die Fachmesse für Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik für vom 26. – 29. April 2022 in Nürnberg. Auch PUK Duschkabinen wird in diesem Jahr in Halle 7A am Stand 7A.304 vertreten sein.

Zeitloses, puristisches Design, hochwertige Materialien und funktionelle Detaillösungen, eine lange Produkt-Lebensdauer kombiniert mit unserem qualifizierten Kundendienst und individueller Beratung stehen für PUK Duschkabinen. Machen Sie mit uns für ihre Kunden aus dem Bad einen Ort zum Entspannen und Wohlfühlen, der nachhaltig begeistern wird.

PUK Duschkabinen wird die die Highlights des Produktportfolios, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der Glaskabinen und technische Neuerungen vorstellen und freut sich endlich wieder auf den persönlichen Kontakt mit Kollegen, Fachhandwerkern, anderen Herstellern und Architekten.

„… Messen sind Informationsdrehkreuze und der ideale Treffpunkt für persönliche Kontaktanbahnung. Corona zeigt einmal mehr: Der direkte Kontakt ist durch nichts zu ersetzen.“

Dr. Wolfgang Schwarz, Hauptgeschäftsführer Fachverband SHK Bayern

In diesem Sinne bis nächste Woche, besuchen Sie uns an unserem Messetand, wir freuen uns auf Sie! Ihr PUK Duschkabinen Team