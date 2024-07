Save the Date: 31. interdomus Haustechnik Cheftage

Unter dem Motto „Chancen erkennen, Möglichkeiten nutzen!“ lädt interdomus Haustechnik am 20. September 2024 zu den 31. Cheftagen in Dreieich ein. Die bewährte Veranstaltung ist längst ein fest verankerter Termin im Kalender der Branche und unterstreicht erneut die Rolle von interdomus Haustechnik als treuer Partner an der Seite der Gesellschafter.