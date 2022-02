Pressemeldung

Reservieren Sie sich bereits heute einen der wichtigsten Termine der SHK-Branche in Ihrem Kalender: Am 3. November 2022 findet der diesjährige Querschiesser-Trendkongress im Maritim Hotel Düsseldorf statt.

Wie in den Vorjahren stehen neben Prognosen zu 50 Warengruppen viele Angebote zum Austausch mit Kollegen und Kolleginnen, Markt- und Markenentwicklungen sowie MaFo-Neuheiten bereit. Das Get-together am Vorabend des Querschiesser-Trendkongresses ist ein fester Bestandteil des Branchen-Events geworden.

Einladungen zum Trendkongress werden auch in diesem Jahr frühzeitig an alle ehemaligen Teilnehmer versendet. Wer noch nicht am Trendkongress teilgenommen hat, kann sich mit einer einfachen E-Mail an kloep @ querschiesser.de registrieren lassen. Der Kongress richtet sich an Geschäftsführer und Vertriebsleiter der SHK- und Renewables-Hersteller, Verbände und Energieversorger.

Mehr Informationen zur Teilnahme und Hotelbuchung finden Sie unter www.querschiesser.de/trendkongress. Hier finden Sie auch ab September die Gliederung zum 19. Trendkongress und können sich nebenbei noch über das Studienangebot der Querschiesser-Unternehmensberatung sowie über aktuell verfügbare Marktdaten informieren.